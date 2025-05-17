Türkiye’nin sınırları dışındaki tek toprağı olan Suriye’deki Süleyman Şah Türbesi önce tarihi Caber Kalesi’nden Karakozak Köyü’ne oradan da Eşme Köyü’ne taşınmıştı.

TÜRKİYE’NİN TOPRAĞI TSK, IŞİD tehdidiyle 2015’te Şah Fırat Operasyonu’yla Süleyman Şah’ın naaşı taşındı. Süleyman Şah, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin dedesidir.

13 Mart 2014’te Karakozak Köyü ve türbenin bulunduğu bölge terör örgütü PYD’nin eline geçti. Ardından kontrolü ele alan IŞİD, türbenin üç gün içerisinde boşaltılıp Türk bayrağı indirilmediği takdirde türbeyi yerle bir edecekleri tehdidinde bulundu.

HAVAYA UÇURULDU 572 asker ile birlikte sınırdan F-16’ların destek verdiği operasyonda türbe ve yanındaki karakol düşman eline geçmesin diye havaya uçuruldu.

HAVAYA UÇURULDU

Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, F-16 uçaklarının sınırdan destek verdiği Şah Fırat operasyonunu yaptı. 21 Şubat 2015’teki operasyonda, Süleyman Şah’ın naaşı ve diğer manevi değeri bulunan eşyalar alındıktan sonra Türkiye’ye 30 kilometre mesafedeki türbe ve yanındaki karakol yıkıldı. Türbedeki üç sanduka ve emanetler, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi yakınlarına ve sınıra 200 metre uzaklıktaki Eşme Köyü’ne nakledildi yeni türbe inşa edildi.

‘ŞARTLAR OLUŞTUĞUNDA’

8 Aralık 2024’te Esad rejiminin yıkılması sonrası türbenin eski yerine taşınması yeniden gündeme geldi. 14 Aralık’ta Şam’da Türkiye Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra yeniden faaliyetlerine başladı. Güvenlik güçleri, eski türbe yerinde gerekli önlemlerin alındığı ve türbenin ‘siyasi talimat verilmesi’ halinde taşınabileceğini bildirdi. MSB “Uygun koşullar oluştuğunda konuyu değerlendireceğiz” diyerek taşınmaya yeşil ışık yaktı.

İktidar yanlısı medya ‘Süleyman Şah Türbesi yerine dönüyor’ diye manşetler attı.

Ancak aradan 6 ay geçmesine rağmen Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınamadı. Türbe daha önce de tarihi Caber Kalesi’nden Karakozak Köyü’ne taşınmıştı.

SINIRA 200 METRE MESAFEYE TAŞINMIŞTI

Suriye’nin Eşme Köyü’nde bulunan Süleyman Şah Türbesi’nin Karakozak’taki eski yerine ne zaman taşınacağı belli değil.