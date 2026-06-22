Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ocak ayında denizde ölü bulunan Romanya vatandaşı Robert Stoica'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

24 Ocak'ta kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta dalgıç kıyafetiyle bulunan cesedin, 13 Aralık 2025'ten bu yana kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Robert Stoica'ya ait olduğu belirlenmişti. Yapılan incelemelerde Stoica'nın, üç arkadaşıyla birlikte 10 Aralık 2025'te Romanya'dan Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

İddialara göre dört kişilik grup, İtalya'dan hareket ederek Kocaeli'de demirleyen bir gemiyi takip etti. Grubun amacının, geminin su altındaki bölümlerine gizlenmiş uyuşturucu maddeleri çıkarmak olduğu öne sürüldü.

ANNE KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, Stoica'nın Derince açıklarında gerçekleştirdiği dalış sırasında vurgun yediğini ortaya koydu. Stoica'nın annesinin yaptığı kayıp başvurusunda, oğlunun iş amacıyla Türkiye'ye geldiğini söylediği öğrenildi.

Dalgıcın cansız bedeni üzerinde bulunan boru anahtarı ve kerpeten gibi ekipmanların da, uyuşturucu zulasını çıkarmaya yönelik hazırlık yapıldığı iddialarını güçlendirdiği değerlendiriliyor.

Stoica'nın hayatını kaybetmesinin ardından birlikte Türkiye'ye geldiği öne sürülen kişilerin ülkeden ayrıldığı belirlenirken, güvenlik güçleri uyuşturucunun yerleştirildiği iddia edilen geminin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.