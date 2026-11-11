Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2015 yılından bu yana uygulanan eski mevzuat yürürlükten kaldırılırken; peynirlerin üretiminden içeriğine, ambalaj üzerindeki ibarelerden saklama koşullarına kadar geniş kapsamlı yeni kriterler getirildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte hem üretim aşamasında kullanılan girdiler sınırlandırıldı hem de tüketiciye sunulan etiket bilgilerinde zorunlu değişiklikler yapıldı.

ETİKETLERDE 4 İFADE TAMAMEN YASAKLANDI

Tebliğ kapsamında, peynir paketlerinin üzerinde yer alan bazı tanımlamaların kullanımı tamamen yasaklandı. Artık etiketlerde şu ifadeler yer alamayacak:

"Köy peyniri"

"Doğal peynir"

"Geleneksel peynir"

"Çiftlik peyniri"

Yeni kurallarla birlikte ürünlerin yağlılık sınıfı ile olgunlaşma durumu, ürün adıyla aynı alanda belirtilecek. Olgunlaştırılarak piyasaya sunulan ürünlerde ise üretim tarihi gün, ay ve yıl olarak etikete işlenecek; ayrıca ürünün ne kadar süre olgunlaştırıldığı açıkça yazılacak.

ÜRETİMDE KULLANIMI YASAKLANAN MADDELER

Yeni tebliğ, peynir üretiminde yer alabilecek bileşenlere kesin sınırlar çizdi. Üretim sürecinde şu maddelerin kullanılması yasaklandı:

-Süt proteini dışındaki proteinler

-Nişasta ve nişasta bazlı ürünler (yalnızca çeşnili taze peynirlerde, stabilizör amacıyla teknolojinin izin verdiği miktar hariç)

-Jelatin ve soya ürünleri

-Süt yağı dışındaki hayvansal ve bitkisel yağlar

Bu bileşenleri içeren ürünler peynir tebliği kapsamında piyasaya arz edilemeyecek.

KAŞAR PEYNİRİNİN SATIŞ KURALLARI DA DEĞİŞTİ

Piyasaya sunulan kaşar peynirlerinin etiketinde "eski" ifadesinin yer alabilmesi için en az 120 gün süreyle olgunlaştırılması zorunlu kılındı.

Çiğ sütten veya termizasyon uygulanmış sütten üretilen ve telemesi haşlanmamış peynirlerin ise en az 4 ay olgunlaştırılmadan satışa sunulmasına izin verilmeyecek. Olgunlaştırılmadan doğrudan tüketime sunulacak peynirlerde, sütün en az pastörizasyon normlarında ısıl işlemden geçirilmesi gerekecek.

3 MİLİMETRE KURALI VE KARIŞIK SÜT BİLDİRİMİ

Ambalajlarda okunabilirlik ve içerik beyanına ilişkin yeni teknik kriterler getirildi:

Çiğ Süt Uyarısı: Prosesinde pastörizasyona eşdeğer ısıl işlem bulunmayan ürünlerde, ambalajın ön yüzünde ürün adıyla aynı alanda ve en az 3 milimetre punto büyüklüğünde "çiğ sütten üretilmiştir" ibaresi bulunacak.

Karışık Süt Beyanı: Birden fazla hayvan türüne ait sütün karıştırılmasıyla üretilen peynirlerde, kullanılan süt çeşitleri oranlarına göre çoktan aza doğru etiket üzerinde listelenecek.

Çeşni Oranları: Çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranı en fazla yüzde 6, çeşnili taze peynirlerde ise en fazla yüzde 15 ile sınırlandırıldı. Şeker içeren ürünlerde ilave şeker oranı etiket üzerinde belirtilecek.

Dökme Satış Kısıtlaması: Eritme peynirinin dökme olarak piyasaya sürülmesi ve telemenin doğrudan tüketiciye satışı yasaklandı.

6 AY SONRA MARKET RAFLARINDAN KALDIRILACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte peynirlerin saklama, taşıma ve satış aşamalarında 10 derecenin altındaki sıcaklıklarda tutulması zorunlu hale getirildi.

Mevcut gıda işletmelerine mevzuata uyum sağlamaları için 30 Nisan 2027 tarihine kadar süre tanındı. Bu tarihten önce üretilmiş ürünler raf ömrü süresince piyasada kalabilecek; ancak yeni şartları karşılamayan dilimlenebilir eritme peynirleri ve kriter dışı ürünler belirtilen tarihten sonra raflardan tamamen kaldırılacak.