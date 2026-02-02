Astronomi tutkunları ve gökyüzü gözlemcileri için büyük gün belli oldu: 2 Ağustos 2027. Bu tarihte gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, süresi ve etkisiyle "Yüzyılın Olayı" olarak tanımlanıyor. Normalde birkaç dakika süren bu doğa olayı, bu kez rekor kırarak tam 6 dakika 23 saniye sürecek. Bu süre boyunca gökyüzü, gündüz vakti olmasına rağmen zifiri karanlığa bürünecek.

NEDEN BU KADAR UZUN SÜRECEK?

Normal tutulmalardan farkı ne? Cevap, Ay'ın konumunda gizli. O tarihte Ay, yörüngesi gereği Dünya'ya görece daha yakın bir konumda olacak. Bu yakınlık sayesinde:

Ay, gökyüzünde daha büyük görünecek.

Güneş'i daha geniş bir çapla ve daha uzun süre örtecek.

Sonuç olarak, Dünya'nın üzerine düşen gölge daha büyük ve kalıcı olacak.

KİMLER "TAM KARANLIĞI" GÖRECEK?

Tutulma hattı, binlerce kilometrelik bir şerit halinde ilerleyecek. Güneşin tamamen kapandığı o "büyülü anı" yaşayacak bölgeler şunlar:

Başlangıç: İspanya.

Güzergah: Kuzey Afrika ülkeleri.

Devam: Orta Doğu bölgesi.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Türkiye, tam tutulma hattının biraz dışında kalıyor. Bu nedenle ülkemizde gündüz geceye dönmeyecek. Ancak üzülmeyin; Türkiye'den "Parçalı Güneş Tutulması" olarak, Güneş'in büyük bir kısmının kapandığı gözlemlenebilecek.

BİR DAHA NE ZAMAN?

Uzmanlar uyarıyor: Bu fırsatı kaçırmayın. Bu ölçekte ve uzunlukta (6 dakikayı aşan) bir tutulmanın tekrar yaşanması için onlarca yıl beklemek gerekecek. Bu nedenle 2027 tutulması, bilim dünyası için tarihi bir fırsat olarak görülüyor.