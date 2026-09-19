Hindistan’ın Haryana eyaletine bağlı Sonipat kentinin Sikka Colony bölgesinde, altı aylık bir bebek pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.



Teyzesinin kucağında gezintiye çıkarıldığı sırada gerçekleşen olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, köpeğin aniden kadına ve kucağındaki bebeğe doğru koşarak hamle yaptığı, çarpmanın etkisiyle her ikisinin de yere düşüğü görüldü.

Kadının bebeği koruma çabasına rağmen pitbull, bebeği ağzıyla yakalayarak yere düşürdü. Çevredeki kişilerin müdahalesine ve köpeği uzaklaştırma çabalarına rağmen pitbull bebeği bırakmayarak yolda sürükledi.

BEBEĞİN DURUMU KRİTİK

Saldırı sonucu ağır yaralanan bebek, Rohtak’taki bir hastaneye sevk edildi.Sağlık durumunun kritik olduğu belirtilen bebeğin ailesinin olayla ilgili henüz polise resmi bir şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Olay mahalle sakinleri arasında paniğe yol açarken, köpek sahibinin ihmali ve bu tür yırtıcı ırkların evde beslenmesine yönelik kuralların uygulanıp uygulanmadığı gündeme geldi.

Hindistan genelinde pitbulların evcil hayvan olarak beslenmesini engelleyen ulusal bir yasak bulunmuyor. Ancak Ghaziabad ve Chandigarh gibi bazı yerel yönetimler; pitbull, rottweiler ve diğer bazı tehlikeli köpek ırklarının evde beslenmesine kısıtlama getirmiş durumda.

Ülkede geçen yıl da benzer bir olay yaşanmış, Delhi'nin Vinay Enclave bölgesinde bir pitbullun saldırısına uğrayan altı yaşındaki bir çocuk sağ kulağının bir kısmını kaybetmiş ve ağır yaralanmıştı. Söz konusu olayda köpeğin sahibi adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanmıştı.