Yılın ilk aylarından bu yana devam eden çalkantılı ve yorucu dönem, nihayet yerini gökyüzünün eşsiz uyumuna bırakıyor.

Astroloji dünyasının yakından takip ettiği ünlü astrolog Helena Hathor’a göre, gezegenlerin yeni konumları sayesinde belirli burçlar adeta "tahtlarını geri almaya" hazırlanıyor.

Yaşanan bu güçlü tutum değişikliği; pasif kalmayı, kaderine boyun eğmeyi ve hayatın getirdiği zorluklara seyirci kalmayı tamamen bitiriyor. Artık ne istediğini çok iyi bilen ve tüm gücüyle hedeflerinin peşinden koşanların dönemi başlıyor. İşte ekim ayının ikinci yarısıyla birlikte hayatı tamamen iyileşecek ve kontrolü eline alacak 5 burç...

1. Boğa: Kariyerde zirve ve maddi yükseliş kapıda

Plüton’un kariyer evinizde düz hareketine başlamasıyla birlikte, iş dünyasında tüm dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. Astrolog Helena Hathor, Boğa burçları için “Son altı aydır devam eden fırsat kıtlığı ve durgunluk, 15 Ekim itibarıyla tamamen sona eriyor.

"Sizi devasa bir başarı dalgası bekliyor” diyerek müjdeyi veriyor. Bilgi birikiminiz ve uzmanlığınız nedeniyle çevrenizdeki herkesin akıl danışmak için kapınızı çalacağı bir döneme giriyorsunuz. Bu yoğun tempo başlangıçta sizi biraz yorsa da, kısa süre içinde finansal getirilere ve hak ettiğiniz makama dönüşecek. Kendinizi göstermekten çekinmeyin; çünkü bu süreç doğrudan bir terfi veya maaş artışını beraberinde getirebilir.

2. Kova: Hayatın ritmi sıfırdan yüze çıkıyor

Kendinizi bir süredir sıkışmış, yönünü kaybetmiş veya durağan hissediyorsanız derin bir nefes alabilirsiniz. Ekim ayının ikinci yarısında hayatınız nihayet arzuladığınız o yüksek hıza kavuşuyor.

Dönüşüm gezegeni Plüton’un burcunuzda ileri hareketine geçmesiyle, hayat ritminizin adeta sıfırdan yüze çıkacağını belirten Hathor, “Cesur ve yenilikçi tavrınız çevrenizdekiler için öyle bulaşıcı olacak ki, herkes bu enerjiden pay almak isteyecek” diyor. Artık kalabalıkların arkasına saklanma devri bitti; sahne sırası sizde. Özellikle iş hayatınızda sessiz kalmayacak, haklarınızı savunacak ve dünyaya ne kadar büyük bir güç olduğunuzu kanıtlayacaksınız.

3. Akrep: Gecikmeler son buluyor, kökler yenileniyor

Akrepler için hayatın her alanında düğümler çözülüyor. Astrolog Hathor’a göre, Akrep burçları en güçlü çekim ve tezahür enerjisini kök çakralarından alıyor ve tam da bu günlerde hayatlarının temel taşları kökten bir değişimden geçiyor.

Bugüne kadar canınızı sıkan tüm ertelemeler, engeller ve bürokratik gecikmeler ekim ayının ikinci yarısıyla birlikte tarih oluyor. İş yaşamınızdan ikili ilişkilerinize kadar her şeyin kusursuz bir uyumla rayına oturduğuna şahit olacaksınız.

Aile içindeki dengelerin lehinize değişeceği, sorunlu figürlerin hayatınızdan uzaklaşacağı bu süreçte; evlilik veya aileye yeni bir üyenin katılması gibi büyük kararlar da gündeme gelebilir. Yaşanacak hızlı değişimleri yönetmek ilk etapta zor görünse de, sonuç hayatınızı çok daha kaliteli bir noktaya taşıyacak.

4. Terazi: Sevgi, ışık ve çekim gücü sizinle

Terazi burçları için ekim ayının son günleri adeta büyüleyici bir manyetizma barındırıyor. Güzellik ve sevgi gezegeni Venüs’ün 25 Ekim’de retro hareketini bitirerek burcunuza dönmesi, kaybettiğiniz tüm enerjiyi size geri kazandırıyor. Bu dönemin Terazilere eksikliğini hissettikleri sevgiyi, ışığı ve motivasyonu fazlasıyla sunacağını vurgulayan Hathor, “Ekim sonu itibarıyla güç tamamen sizin tarafınıza geçiyor.

Artık kuralları siz koyacak ve uzun süredir beklediğiniz fırsatları bir mıknatıs gibi kendinize çekeceksiniz” sözleriyle sürecin önemine dikkat çekiyor. Yalnızca kariyerinizde tam kontrol sağlamakla kalmayacak; aşk hayatınızda da bugüne kadar deneyimlemediğiniz derinlikte bir yakınlık ve ruhsal tatmin yaşayacaksınız.

5. Aslan: İlişkilerde ve ortaklıklarda yeni bir boyut

Aslan burçları, hayatlarını tamamen bir üst seviyeye taşıyacak çok güçlü bir dönemeçteler. Bu büyük sıçrama, hayatınıza yeni dahil olacak ya da mevcut durumunu değiştirecek özel bir ilişki sayesinde gerçekleşecek.

Plüton’un Kova burcundaki düz hareketi, aylardır yolunu gözlediğiniz o kritik ortaklık veya iş birliğinin önünü açıyor. Eğer bir süredir hayatınızdaki kişiden ya da bir iş projesinden "evet" yanıtı bekliyorsanız, müjdeli haberi almanız an meselesi.

Süreci değerlendiren astrolog Kate Rose, “Romantik hayatınızda tam bir dönüşüm ve yenilenme zamanı. Kime ilgi duyduğunuzdan, nasıl bir ilişki modeli istediğinize kadar her şey olumlu anlamda yeniden şekillenecek” diyor. Yaşanan köklü değişim dalgası başınızı döndürse de, evrenin tamamen sizin iyiliğiniz için çalıştığına güvenin.