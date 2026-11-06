Bretonya bölgesindeki Coëby mezarlığında yürütülen çalışmalar, devasa toprak höyüklerinin altında başka taş yapıların da bulunabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, daha önce ortaya çıkarılan insan biçimli taşların benzerlerinin henüz kazılmamış alanlarda saklı olabileceğini düşünüyor.

MEZARLARIN İÇİNDEN İNSAN ŞEKLİNDE TAŞLAR ÇIKTI

Fransa'nın Trédion kasabası yakınlarındaki Coëby mezarlığında yürütülen araştırmalar, binlerce yıllık mezar yapılarının bilinmeyen ayrıntılarını ortaya koyuyor. Bölgede bugüne kadar dikili taşlar, geçit mezarlar ve toprak höyükleri dahil 95 tarih öncesi yapı tespit edildi.

Mezarlıkta bulunan en ilginç yapılar arasında insan siluetini andıracak şekilde yontulmuş dev dikili taşlar yer alıyor. Bu taşların açık alana dikilmek yerine mezar höyüklerinin içine yerleştirilmiş olması, yapıların hangi amaçla kullanıldığı sorusunu gündeme getiriyor.

Bölgedeki bazı mezar höyükleri 80 metre uzunluğa ve 40 metre genişliğe ulaşıyor. Araştırmacılar, bu devasa yapıların altında henüz ortaya çıkarılmamış başka dikili taşların ve mezar odalarının bulunabileceğini değerlendiriyor.

TOPRAĞIN ALTINDA YENİ YAPILAR TESPİT EDİLDİ

Arkeologlar Philippe Gouézin ve Vivien Mathé, TRED30 ve TRED31 olarak adlandırılan iki höyüğü kazı yapmadan incelemek için elektriksel direnç ölçümleri kullandı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen taramalar, toprağın altında yoğun taş kümeleri bulunduğuna işaret etti.

Özellikle höyüklerin orta bölümlerinde belirlenen bulgular, burada taş mezar odaları veya başka dikili taşların bulunabileceğini düşündürüyor. Ancak yapıların insan biçiminde olup olmadığı henüz kesinleşmedi.

Araştırmacılar, bu anıtların Fransa'nın başka bölgelerinde görülen ve yaklaşık 6 bin 500 yıl öncesine uzanan Passy tipi mezar yapılarıyla benzerlik taşıdığını belirtiyor. Yeni incelemelerin, Neolitik toplulukların ölü gömme geleneklerini ve dev taşları mezarların içine neden yerleştirdiklerini açıklığa kavuşturması bekleniyor.