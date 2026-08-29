Direksiyon başına geçen milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren önemli bir güvenlik kuralı dikkat çekti. İngiltere’de ön camda iz bırakan, suyu düzgün süpürmeyen veya camı yeterince temizlemeyen sileceklerle trafiğe çıkmak, "sürücünün görüşünü engellemek" gerekçesiyle 100 sterlin (6.528 TL) ceza kesilebiliyor. Polisin bu konuda denetimleri sıkılaştırması üzerine sürücüler, masrafsız ve son derece pratik çözümlere yönelmeye başladı.

EN UCUZ PRATİK YÖNTEM

Araç sahiplerini yeni silecek alma masrafından ve ceza riskinden kurtaran en ucuz pratik yöntem, mutfaklarda sıkça kullanılan bulaşık deterjanı oldu. Zamanla yol tozu, egzoz dumanı ve çevresel kirlilik nedeniyle silecek lastiklerinin üzerinde ve cam yüzeyinde inatçı bir yağ tabakası oluşur. Bu leke, silecekler çalıştığında camda buğulu izler kalmasına ve görüşün bozulmasına neden olur.

TÜM LEKEYİ SANİYELER İÇİNDE TEMİZLER

Silecek lastiklerine az miktarda bulaşık deterjanı döküp nemli bir bezle silmek, biriken tüm yağ ve kir katmanını kısa sürede temizler. Deterjanın güçlü yağ çözücü özelliği sayesinde silecekler cam yüzeyine tam temas sağlayarak suyu ilk günkü gibi sessiz ve pürüzsüz bir şekilde temizlemeye başlar.

PRATİK TEMİZLİK NASIL UYGULANIR?

Uygulama için öncelikle silecek kollarını dikkatlice havaya kaldırın. Ardından bir mikrofiber beze birkaç damla bulaşık deterjanı dökülerek silecek lastiğinin camla temas eden kauçuk kısmı boydan boya hafifçe silin. Bezin üzerinde biriken siyah kir ve yağ temizlendikten sonra, nemli bir bezle deterjan kalıntılarını durulamak gerekir. Bu basit işlem sayesinde hem 100 sterlinlik (6.528 TL) cezadan korunmak hem de yağmurlu havalarda net bir sürüş görüşüne kavuşmaya yardımcı olur.