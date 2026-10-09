Fon krizine tepkiler büyüyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bir avuç azınlığın ülkenin tüm kaynaklarını kullandığını, birbirlerini denetlediklerini, fon krizi gibi büyük bir sorun ortaya çıkınca da sorumluluk almadıklarını belirterek “Böyle devlet yönetilmez” dedi.

DİSK’in gelirde, vergide, ülkede adalet için emekçi buluşmalarının ilki İstanbul Kadıköy İskele Meydanı’nda düzenlendi. Aruz Çerkezoğlu, ‘ülkede kurulan düzenin tüm çarklarının yoksuldan alıp zengine verme üzerine’ olduğunu söyledi.

‘BÖYLE GİTMEZ’

“Ülkenin bir avuç azınlığı, yüzde birlik azınlık kesimi, akla hayale gelmeyecek ölçüde zenginleşiyor ama ülkenin yüzde 99’u ağır bedeller ödüyor” ifadelerini kullanan Çerkezoğlu, “Bir asgari ücretlinin 6 bin yıl aralıksız çalışarak elde edebileceği geliri, bir avuç azınlık 4 ayda oturduğu yerde fonlanarak elde edebiliyor. Bu düzen böyle gitmez. Bir avuç ayrıcalıklı kesimin neredeyse ülkenin tüm kaynaklarının başını tuttuğu birlikte fonlanıp birbirlerini denetledikleri ve ortaya bir sorun açığa çıktığında da hiç kimsenin sorumluluk almadığı bir düzenle karşıyayız, böyle devlet yönetilmez. İktidar sahibiyseniz sorumluluk almak zorundasınız” diye konuştu.

“Bizler işçi ve emekçiler, bu ülke yoksul olduğu için değil; gelirde, vergide, ülkede adalet olmadığı için geçinemiyoruz” açıklamasını yapan Çerkezoğlu, “Biz işçiler üretiyoruz, ürettiğimiz toplam değer 86 milyonu, insanca yaşatmaya yeter de artar bile. Yeter ki gelirde, vergide, ülkede adalet olsun” dedi.

Ücret kaybı 2.2 trilyon lirayı aştı

Yüksek enflasyon ile vergiler, ücretleri erimeye devam ediyor. DİSK-AR’ın raporuna göre, yılın ilk 9 ayında 17 milyonun üzerindeki sigortalı işçinin vergi kesintileri ve enflasyon nedeniyle yaşadığı birikimli kayıp 2 trilyon 254 milyar lirayı aştı. Vergi dilimleri ve enflasyon nedeniyle asgari ücret yüzde 28, daha yüksek ücret grupları ise yüzde 40’a varan oranlarda eridi.