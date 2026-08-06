Kazılar, ülkenin enerji altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar öncesinde gerçekleştirilen arkeolojik incelemeler sırasında yapıldı. Höyüğün merkezine özenle yerleştirilen mezarın, sıradan bir gömüden çok daha farklı bir statüye sahip kişiye ait olabileceği değerlendiriliyor. Yapının planı ve inşa tekniği, Neolitik dönemde yaşayan toplulukların gelişmiş organizasyon becerilerine sahip olduğunu gösteriyor.

MERKEZDEKİ MEZAR DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmacılar, höyüğün merkezindeki mezarın çevresindeki toprak tabakalarını ve taş dizilimlerini ayrıntılı şekilde inceliyor. İlk değerlendirmelere göre mezar, höyük inşa edilirken bilinçli olarak tam orta noktaya yerleştirildi. Bu durum, burada gömülü kişinin topluluk içinde önemli bir konuma sahip olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Kazılarda ayrıca höyüğün yalnızca tek bir defin amacıyla kullanılmadığı, ilerleyen dönemlerde farklı gömülerin de yapıya eklendiğine işaret eden bulgular tespit edildi. Böylece anıt mezarın uzun yıllar boyunca kullanılmaya devam ettiği düşünülüyor.

BÖLGENİN TARİHİNE YENİ IŞIK TUTACAK

Uzmanlar, mezardan çıkarılan buluntular üzerinde laboratuvar analizlerinin sürdüğünü ve elde edilecek sonuçların Neolitik dönemde Almanya'nın orta kesimlerinde yaşayan toplulukların sosyal yapısı, defin gelenekleri ve yaşam biçimleri hakkında yeni bilgiler sağlayacağını ifade ediyor.

Kazı ekibi, yapılacak radyokarbon tarihlendirmeleri ile iskelet ve diğer kalıntılar üzerindeki incelemelerin ardından höyüğün kesin inşa tarihi ve burada gömülü kişilerin kimliklerine ilişkin daha ayrıntılı sonuçlara ulaşmayı hedefliyor.