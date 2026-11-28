İsveç’teki Göteborg Üniversitesi ve Almanya’daki Leibniz Arkeoloji Merkezi’nden bilim insanları, 1956 yılında Danimarka'nın Sejerø adasındaki bir kazıda bulunan ve "Rødhals Adamı" adı verilen 6 bin yıllık iskeleti modern tekniklerle yeniden mercek altına aldı.

Antiquity dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları, bu bireyin Paleolitik dönemden Neolitik döneme geçişin, yani insanlık tarihinin en büyük devrimlerinden biri olan tarıma geçişin canlı bir tanığı olduğunu kanıtladı.

11 yaşında gelen büyük beslenme değişikliği

Radyokarbon tarihleme, antik DNA ve izotop analizlerini birleştiren araştırma ekibi, Rødhals Adamı'nın yaşam öyküsünü adeta diş etlerindeki kimyasal izlerden okudu. Bulgulara göre; avcı ve balıkçı bir toplulukta doğan bu kişi, çocukluk yıllarında tamamen deniz ürünleriyle besleniyordu.

11 yaşına geldiğinde beslenme alışkanlıklarında keskin bir kırılma yaşandı. Deniz ürünlerini tamamen terk etmese de diyetinin merkezine tahıllar ve evcil hayvanlardan elde edilen karasal gıdalar yerleşti.

Yaklaşık 12 bin yıl önce Orta Doğu'daki Bereketli Hilal'de başlayan ve binlerce yıl içinde Avrupa'ya yayılan Neolitik Devrim'in Sejerø adasına ulaşması, adadaki yaşamı geri döndürülemez biçimde değiştirdi.

MÖ 3950-3850 yıllarına tarihlenen koyun ve sığır kalıntıları, güneyden gelen çiftçilerin adada yeni bir ekonomik düzen kurduğunu doğruluyor.

Koyu tenli, mavi gözlü ve kürekçi kaslarına sahipti

Genetik ve antropolojik incelemeler, 6 bin yıl önce yaşamış bu adamın fiziksel özelliklerini de gün yüzüne çıkardı:

Koyu tenli ve büyük olasılıkla mavi gözlüydü.

Kemik yapısı güçlü bir kas kütlesine sahip olduğunu gösterirken, eklemlerindeki aşınmalar hayatı boyunca sıkça kürek çektiğine işaret ediyor.

Hayatının ilk yıllarında oldukça sağlıklı ve iyi beslenmiş olmasına rağmen, tarım ürünlerine geçiş yaptığı ilerleyen dönemlerde vücudunda bazı iltihaplanmalar ve beslenme yetersizlikleri baş gösterdi.

Ne tam çiftçi ne tam avcı: Melez bir kültür

Benzer bir kaderi paylaşan ve yine İskandinavya'da bulunan "Vittrup Adamı"nın aksine Rødhals Adamı'nın kalıntılarında herhangi bir şiddet ya da cinayet izine rastlanmadı. Üstelik gömülme biçimi de kültürel dönüşümün bir diğer kanıtı niteliğinde. Mezarındaki taş yapılar ve okçu bilekliği olduğu düşünülen buluntular, geleneksel avcı-toplayıcı mezarlarından ziyade erken dönem çiftçi mezarlarıyla örtüşüyor.

Çalışmanın ortak yazarlarından John Meadows, bu durumu şöyle özetliyor: "Çiftçilik yaşam tarzını ne tamamen benimsediler ne de tamamen reddettiler. Yerli atalarının geleneklerini korurken, tarım kültürünün belirli unsurlarını kendi hayatlarına entegre ettiler."

Uzmanlar ne diyor?

Araştırmada yer almayan İspanyol Paleoantropolog Marina Lozano ise bulguların önemine dikkat çekerek, iklim değişikliği veya göçler nedeniyle toplu beslenme değişimlerinin daha önce de görüldüğünü, ancak ilk kez tek bir bireyin hayatındaki kırılma anının bu kadar net tespit edildiğini vurguladı. Lozano'ya göre Rødhals Adamı, bölgesel koşullar gereği diyetine arpa ve buğdayın yanı sıra koyun-keçi sütü ve süt ürünlerini eklemiş, ancak geyik ve yaban domuzu avlamayı da sürdürmüştü.

Bilim insanları, Rødhals Adamı'nın doğduğu topluluktan ayrılıp ayrılmadığını ya da dışarıdan gelen bir grupla evlenip evlenmediğini henüz kesinleştiremese de, onun iki farklı dünya arasındaki tarihsel teması kendi bedeninde deneyimleyen eşsiz bir örnek olduğu konusunda hemfikir.