Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kadınlar, doğada kendiliğinden yetişen bitkileri ve meyveleri geleneksel yöntemlerle işleyerek satışa sunuyor. 7 kadınla kurulan kooperatifte ürün çeşidi 65'e ulaşırken, üretim hem kadınlara hem de yöre halkına gelir sağlıyor.

7 KADINLA BAŞLADI, 15 KİŞİLİK EKİBE ULAŞTI

Çayıralan Belediyesinin desteğiyle 2021 yılında 7 kadın tarafından kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi, bölgenin doğal ürünlerini değerlendirerek yerel ekonomiye katkı sağlıyor. İlkbahardan itibaren doğadan toplanan bitki ve meyveler ile bölgede yetiştirilen tarım ürünleri, kooperatifte işlenerek tüketicilere ulaştırılıyor.

Kooperatif üyeleri; madımak, kekik, ada çayı, kuşburnu, alıç ve gilaburu gibi doğal ürünlerin yanı sıra nohut, mercimek, domates ve biberi de değerlendiriyor. .

Kooperatif Başkanı Gülten Bulut, 7 kadınla başladıkları üretim faaliyetlerinde zamanla büyüdüklerini ve bugün 15 kadının aktif olarak çalıştığını belirtti. Başlangıçta 6 çeşit ürün hazırladıklarını anlatan Bulut, ürün yelpazesini 65 çeşide çıkardıklarını ifade etti.

ODUN ATEŞİNDE HAZIRLANAN ÜRÜNLER TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİYOR

Kooperatifte üretimin mevsimlere göre planlandığını belirten Bulut, yöresel lezzetlerden madımakla mart ve nisan aylarında üretime başladıklarını söyledi. Kuşburnu mevsiminin gelmesiyle birlikte ise odun ateşinde marmelat üretimine ağırlık veriliyor.

Dağlardan toplanan ürünlerin yöre halkından satın alındığını belirten Bulut, bu sayede yalnızca kooperatifte çalışan kadınların değil, ürün toplayarak satış yapan vatandaşların da gelir elde ettiğini dile getirdi.

Bulut, üretim faaliyetleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Şu anda kuşburnu marmelatı yapıyoruz. Dağlarda kendiliğinden yetişen kuşburnu meyvesini yöre halkımız toplayarak kooperatifimize getiriyor. Biz de bu ürünleri satın alarak yaklaşık 100-150 haneye ekonomik katkı sağlıyoruz. Böylece yöre halkımız ek gelir elde ediyor. Kooperatifimizde çalışan kadınların yanı sıra bize ürün getiren vatandaşlarımız da yerel kalkınmaya katkıda bulunuyor. Üretimimiz her geçen gün artıyor. Bu yıl yaklaşık 5 bin kavanoz marmelat ve reçel ürettik. Bunun yanı sıra yaklaşık 2 ton hamur işi hazırladık ve 6 ton kadar gilaburu hasadı yaptık."

ERİŞTEDEN PEZİK TURŞUSUNA KADAR PEK ÇOK ÜRÜN ÜRETİLİYOR

Kooperatifte yalnızca marmelat ve reçel değil, yöreye özgü pek çok yiyecek de hazırlanıyor. Kayısı, çilek ve vişne gibi meyveleri bölge halkından satın alarak işlediklerini belirten Bulut, hamur işleri, erişte, kırpma, kavurga ve çeşitli turşuların da üretim yaptıkları ürünler arasında yer aldığını söyledi.

Bulut, özellikle yöreye özgü pezik turşusunu da tüketicilerle buluşturduklarını ifade etti. Kooperatifin temel hedefinin dışarıdan ürün almak yerine bölgede yetişen ürünleri değerlendirmek olduğunu vurgulayan Bulut, böylece tarım ve bahçecilikle uğraşan vatandaşların da üretime teşvik edilmesini amaçladıklarını kaydetti.

ÜRÜNLER FARKLI İLLERDEKİ SATIŞ NOKTALARINA ULAŞIYOR

Kooperatifte hazırlanan ürünler, e-ticaret kanallarının yanı sıra farklı illerdeki satış noktalarında da alıcı buluyor. Ürünlerin Yozgat ve Kocaeli belediyelerinin satış noktalarına, Ankara ve Antalya'daki yöresel ürün işletmelerine gönderildiğini belirten Bulut, üretimi artırarak daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kooperatifte çalışan 70 yaşındaki Fatma Beyaz da kuruluşundan bu yana üretime katıldığını belirterek, kazandığı parayla aile bütçesine destek olduğunu anlattı.

Beyaz, "Burada kazandığım parayla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de çocuklarıma ve torunlarıma harçlık verebiliyorum. Allah razı olsun. Buraya seve seve geliyoruz. Arkadaşlarımızla sohbet ediyor, stres atıyoruz" diye konuştu.

Fatma Varol ise ilçede kadınlara yönelik iş olanaklarının sınırlı olduğuna dikkat çekerek, "Gülten Hanım sayesinde burada severek ve isteyerek çalışıyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz, çok memnunuz" dedi.