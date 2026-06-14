Hollywood'un en çok konuşulan eski çiftlerinden Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin çocuklarıyla ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre çiftin en küçük oğullarından Knox, mezuniyet töreninde babasının soyadını kullanmadı. Bu iddia, son yıllarda kardeşlerinin aldığı benzer kararları yeniden gündeme taşıdı.

MEZUN OLUR OLMAZ SOYADINI KALDIRDI

Page Six'te yer alan habere göre, Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin 2008 doğumlu oğlu Knox, Haziran ayı başında Los Angeles'taki Fusion Academy'den mezun oldu. Genç ismin diplomasında "Knox Jolie-Pitt" yerine "Knox Jolie" adını kullandığı öne sürüldü.



Mezuniyet törenine annesi Angelina Jolie ile kardeşleri Pax, Zahara ve Vivienne'in katıldığı belirtilirken, Brad Pitt'in etkinlikte yer almadığı aktarıldı.

ANNELERİNİN SOYADINI TERCİH ETTİ

ABD basınında yer alan haberlere göre Knox'un bu tercihi, kardeşlerinin son yıllarda attığı adımların ardından geldi. Kızı Shiloh, 18 yaşına girdikten sonra mahkeme kararıyla "Pitt" soyadını resmen kaldırmıştı.

Zahara'nın da soyadındaki "Pitt" bölümünü kaldırmak için resmi başvuruda bulunduğu belirtilirken, Maddox'un profesyonel yaşamında "Maddox Jolie" adını kullanmaya başladığı ifade edildi. Vivienne ise Broadway'deki bir projede "Vivienne Jolie" adıyla yer aldı.

Knox'un diplomasında yalnızca "Jolie" soyadını kullanmasının yasal bir isim değişikliği anlamına gelip gelmediği ise henüz doğrulanmadı. Ancak bu gelişme, Jolie-Pitt çocuklarının kamuoyu önünde annelerinin soyadını tercih etme eğiliminin son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.