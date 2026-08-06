Piyasalarda gözler altın tarafına yönelirken, gümüş fiyatları son dönemlerde sessiz sedasız yükseliyor.

Piyasalarda yıllardır biriken fiziksel arz-talep dengesizliği nihayet fiyatları etkilemeye başladı. LBMA (Londra Külçe Piyasası Birliği) verilerine göre gümüş, son bir yılda yatırımcısına yüzde 62,74 kazanç sağladı.

MADEN KITLIĞININ PERDE ARKASI

Gümüş Enstitüsü için Metals Focus tarafından hazırlanan 2026 Dünya Gümüş Araştırması, bu yıl küresel piyasada 46,3 milyon ons gümüş açığı olduğunu ortaya koyuyor. 2021 yılından bu yana biriken toplam açık ise 762 milyon onsa ulaştı.

Devasa açığın kapatılamamasındaki temel etken gümüşün madencilik yapısından kaynaklanıyor. Çıkarılan gümüşün büyük bir bölümü birincil gümüş madenlerinden değil; kurşun, çinko ve bakır madenciliğinin yan ürünü olarak elde ediliyor.

Bu durum, gümüş fiyatları yükselse bile üreticilerin doğrudan gümüş sondajı yapmasını engelliyor. Maden şirketleri kararlarını ana metallere göre aldığından piyasadaki arz esnekliği sağlanamıyor.

SANAYİ DEVLERİ VE YAPAY ZEKA GÜMÜŞÜ TAKİP EDİYOR

Fiyat artışındaki en kritik etkenlerden biri de sanayi sektörünün metale olan rekor talebi. 2025 verilerine göre endüstriyel kullanıcılar, toplam küresel talebin yaklaşık yüzde 58'ine denk gelen 657,4 milyon ons gümüş tüketti.

Elektrikli Araçlar ve Yapay Zeka: Elektrikli araç üreticileri batarya bağlantıları ve şarj altyapılarında yüksek iletkenliği nedeniyle gümüşü tercih ederken, yapay zeka veri merkezleri devasa işlemci yüklerini soğutma sistemlerinde ve karmaşık devre kartlarında bu metali kullanıyor.

Yeşil Enerji ve Doğu Piyasaları: Güneş paneli üretimi istikrarlı bir talep kaynağı olmayı sürdürürken, gümüşte küresel akışlar da yön değiştirdi. Tarihsel olarak gümüş ihraç eden Çin, 2026’nın başlarında 1.626 ton ile çeyreklik ithalat rekoru kırdı. Hindistan’da ise ithalat vergisinin yüzde 15’e çıkarılması sevkiyatları yavaşlattı.

PİYASANIN BEKLENTİSİ NE OLDU?

Piyasada yaşanan bu yapısal değişim Wall Street'in dev kurumlarının tahminlerine de yansıdı.

Goldman Sachs: 85 ila 100 dolar bandıyla piyasadaki en yüksek hedefi koydu.

Bank of America: Tüm yıl için ortalama 86 dolar öngörüyor.

HSBC: Sene içinde ortalama 75 dolar bekliyor.

UBS: Gümüş için 70 dolar öngörüyor.

Commerzbank: Ons 67 dolar seviyesine işaret ediyor.

JPMorgan: 60 ila 65 dolar aralığındaki en temkinli tahminiyle bile gümüşün bu yıl elde ettiği tarihi kazançların büyük kısmını koruyacağını değerlendiriyor.

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