Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler, sınır aşan suçlarla mücadeleden vatandaşların seyahat imkanlarının kolaylaştırılmasına kadar birçok alanda iş birliğini geliştirmeye hazırlanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından toplantıda ele alınan başlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiftçi, güvenlik alanındaki iş birliğinin yanı sıra havalimanlarında özel pasaport geçiş alanları oluşturulması ve kimlikle seyahatin yaygınlaştırılması konusunda çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

GÜNDEMDE SINIR AŞAN SUÇLAR VE YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ VAR

Bakan Çiftçi, toplantıda sınır aşan suçlar, yeni nesil suç örgütleri, terör, uyuşturucu şebekeleri, düzensiz göç, yasa dışı bahis ve kumar gibi başlıkların ele alındığını belirtti.

Toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde oluşturulan güvenlik mekanizmaları da değerlendirildi. Geçen yıl kasım ayında oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı Polis Akademileri Platformu’nun (TürkPAP) yürürlüğe girdiği ve faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi.

Bunun yanında Suçla Mücadele Konseyi’nin oluşturulması da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Konseyin yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucu ve terör suçları, düzensiz göç ile yasa dışı bahis ve kumarla mücadele alanlarını kapsayacağı belirtildi.

TÜRKPOL İÇİN İLK ADIM ATILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suçla Mücadele Konseyi’nin ardından Türk devletleri arasında yeni bir kolluk iş birliği mekanizmasının kurulmasını teklif etti.

Çiftçi, Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri bir teşkilat olarak TÜRKPOL’un kurulmasını önerdiğini açıkladı. Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan içişleri bakanlarının da öneriye olumlu yaklaştığını belirten Çiftçi, ilerleyen süreçte TÜRKPOL’un kurulmasıyla sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

HAVALİMANLARINDA ORTAK PASAPORT KONTROLÜ GÜNDEMDE

Toplantıda güvenlik başlıklarının yanı sıra Türk devletleri vatandaşlarının seyahatlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar da ele alındı.

Bakan Çiftçi, Türk devletleri vatandaşlarının havalimanlarında ortak pasaport kontrol noktalarından geçebilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan pasaport kontrol sistemine benzer bir yapının Türk devletleri topluluğu arasında oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bu kapsamda Türk devletleri vatandaşları için havalimanlarında ayrı ve ortak geçiş noktalarının oluşturulması üzerinde çalışıldığı bildirildi.

KİMLİKLE SEYAHATİN YAYGINLAŞTIRILMASI GÜNDEMDE

Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında seyahat imkanlarının kolaylaştırılması amacıyla kimlikle seyahatin yaygınlaştırılması da gündemde bulunuyor.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Türk devletleri arasındaki çalışmaların önümüzdeki dönemde liderler seviyesinde ele alınması bekleniyor.

KONULAR LİDERLER ZİRVESİNDE DE GÖRÜŞÜLECEK

İçişleri Bakanı Çiftçi, önümüzdeki ay Ankara’da Cumhurbaşkanı’nın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi düzenleneceğini açıkladı.

Astana’daki İçişleri Bakanları Toplantısı’nın söz konusu zirve için ön hazırlık niteliği taşıdığını belirten Çiftçi, toplantıda ele alınan konuların liderler düzeyinde de gündeme geleceğini ifade etti.