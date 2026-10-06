Ay, Aslan burcundaki yolculuğunda bugün Jupiter ile kavuşuyor. Günün ilk yarısında özgüvenimiz, neşemiz ve kendimizi gösterme arzumuz oldukça yüksek, ancak gökyüzünün diğer tarafında ilişkiler ve tutkular hattında sert bir rüzgar esiyor: Venüs Retrosu 3 Ekimde başladı ve bugün Mars ile dik açıda.

Bu durum; ilişkilerde geçmişten gelen hesaplaşmaları, arzular ile gerçekler arasındaki çatışmaları, kıskançlık, ego mücadeleleri ve aşırı harcama eğilimini tetikleyebilir. Büyük fırsatlar ile ilişkisel krizlerin iç içe geçtiği bir gün.

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Aşk, yaratıcılık ve keyif alanınızdaki Ay-Jüpiter kavuşumu size harika bir özgüven ve neşe veriyor. Ancak yönetici gezegeniniz Mars’ın Retro Venüs ile yaptığı dik açı; geçmiş aşklardan gelen konuları veya ortaklıklardaki finansal pürüzleri su yüzüne çıkarabilir. Aşkta ve harcamalarda aşırıya kaçmamaya, tutkusal gerilimleri tırmandırmamaya dikkat edin.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Ev ve aile hayatınızda neşeli, cömert ve ferahlatıcı gelişmeler yaşanabilir. Ailevi konularda şans sizden yana. Ancak yönetici gezegeniniz Venüs’ün Retro konumda Mars ile çatışması; eşiniz, ortağınız veya ailenizle aranızda geçmişe dayalı ego savaşlarını tetikleyebilir. İnatçılık yapmak yerine sakin kalmayı seçmelisiniz.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

İletişim, yakın çevre ve fikirlerinizi ifade etme konusunda oldukça şanslı ve ilham dolusunuz. Önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Fakat Retro Venüs-Mars gerilimi; çalışma ortamınızda, günlük koşturmacalarınızda veya sağlığınızla ilgili konularda sabırsızlık ve anlaşmazlıklar yaratabilir. Dedikodulardan ve iş yerindeki güç savaşlarından uzak durun.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Maddi konularda ve özdeğer duygunuzda büyük bir ferahlama ve bereket hissi var. Gelirlerinizi artıracak fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak aşk hayatınız ve finansal yatırımlarınız arasında bir gerilim oluşabilir. Geçmişte çözülmemiş bir aşk mevzusu veya kontrolsüz harcama dürtüsü keyfinizi kaçırmasın; riskli yatırımlardan bugün uzak durun.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Ay ve Jüpiter sizin burcunuzda kucaklaşıyor; karizmanız, neşeniz ve şansınız zirvede! Etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Öte yandan, ev/aile alanınızdaki Retro Venüs ile Mars arasındaki sert açı, kişisel istekleriniz ile ailenizin beklentileri arasında çatışma yaratabilir. Kendi merkezinizde kalıp yuva içi gerilimlere çekilmemeye çalışın.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

İç dünyanızda büyük bir ruhsal genişleme, koruma ve sezgisel güç hissedebilirsiniz. Yalnız kalmak ve plan yapmak size iyi gelecek. Ancak iletişim, kardeşler veya yakın çevre ilişkilerinizde geçmişten gelen bir kırgınlık ya da yanlış anlaşılma sert tartışmalara yol açabilir. Zihninizi sakin tutmalı, fevri mesajlar atmaktan kaçınmalısınız.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Gelecek hedefleriniz ve sosyal çevrenizde harika destekler alabilir, çevrenizden büyük ilgi görebilirsiniz. Ancak yönetici gezegeniniz Venüs’ün Retro haldeki sert açısı, para ve değer yargıları konusunda arkadaşlarınız veya partnerinizle aranızda gerginlik yaratabilir. Borç alıp verme konularına ve geçmiş finansal hataların tekrarlanmasına dikkat edin.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Kariyerinizde toplumsal görünürlüğünüzün ve başarınızın arttığı, fırsatlarla dolu bir gün. Üstlerinizin takdirini toplayabilirsiniz. Ancak burcunuzda ilerleyen Mars’ın Retro Venüs ile çatışması, iş hayatınızdaki parlamanızı ikili ilişkilerdeki veya ortaklıklardaki ego krizleriyle gölgeleyebilir. Güç gösterilerinden ve aşırı kontrolcü tavırlardan kaçınmalısınız.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Hayata bakış açınızda genişleme, vizyon ve seyahat/eğitim fırsatları ön planda. Yönetici gezegeniniz Jüpiter size ilham veriyor. Öte yandan, arkanızdan dönen bazı durumlar veya geçmişte gizli kalmış bir ilişki mevzusu zihninizi bulandırabilir. İçsel huzursuzluklarınızı ve bastırılmış öfkenizi dışarıya haksız bir şekilde yansıtmamaya özen gösterin.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Ortaklı gelirler, krediler veya duygusal krizleri çözme konusunda şanslı ve koruma altındasınız. Büyük bir kriz fırsata dönüşebilir. Ancak arkadaş grubunuz veya sosyal çevreniz içinde eski bir mesele yüzünden gerginlikler tırmanabilir. Aşk ile arkadaşlık çizgilerinin karıştığı durumlar veya parasal anlaşmazlıklar keyfinizi kaçırmasın.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanınızda Jüpiter’in desteği var; karşı taraftan büyük jestler görebilir veya yeni ortaklıklara adım atabilirsiniz. Ancak kariyer alanınızdaki Retro Venüs ile ilişkiler alanınız arasındaki sert diyalog, iş ile özel hayat dengesini bozabilir. Otorite figürleriyle veya partnerinizle güç mücadelesine girmemelisiniz.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

İş ortamınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınız açısından oldukça verimli ve enerjik bir gün. Tamamlanması gereken işleri kolaylıkla halledebilirsiniz. Ancak inançlar, hukuki süreçler veya uzaklarla ilgili konularda geçmişten gelen pürüzler çalışma temponuzu aksatabilir. Fikir ayrılıklarında fanatikleşmemeye ve haklı çıkma çabasına girmemeye dikkat edin.