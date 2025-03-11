Suriye’nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde Alevilere yönelik katliam sürerken Akdeniz’de önemli bir gelişme yaşandı. ABD 6’ncı Filosu’nun amiral ve komuta gemisi “USS Mount Whitney” Güney Kıbrıs’ta Larnaka Limanı’na demirledi. 325 asker-sivil personel taşıyan geminin ziyaretinin, ABD ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında geçen ay yapılan ve 10 gün süren tatbikatın arkasından gelmesi dikkat çekti.

GENERALLER KARŞILADI

Gemi mürettebatı, Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı ve Rum Milli Muhafız Ordusu generalleri ile ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie Davis tarafından karşılandı. Büyükelçi Davis, geminin ziyareti için “İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek ve ABD’nin bölgedeki çıkarlarını ileriye götürecektir” yorumu yaptı. NATO bünyesinde görev yapan USS Mount Whitney, 2002’deki Irak Savaşı’nda etkin rol oynamıştı.

57 YIL ÖNCE İSTANBUL’DA

6’ncı Filo’ya ait uçak gemisi ile beş destroyer 15 Temmuz 1968’de İstanbul’a da geldi. Aralarında Deniz Gezmiş ve Harun Karadeniz’in olduğu gençler, ziyareti protesto edip karaya çıkan ABD askerlerini denize attı. “6. Filo defol” sloganlarıyla sokak gösterileri yapıldı. Protestolar büyüyünce polis Gümüşsuyu’ndaki öğrenci yurduna baskın düzenledi, çatışmada Vedat Demircioğlu adlı öğrenci hayatını kaybetti.

ABD ordusundan ‘Bozkurt ‘ videosu

TÜRKİYE Mİ HEDEF?

ABD ordusunun paylaştığı bir video, büyük yankı uyandırdı. Gece çekilen görüntülerde Amerikan askerleri, bir kurt sürüsüyle karşılaşıyor ve bir asker, kurtlardan biriyle göz göze geliyor. Bu sahneler, sosyal medyada Türkiye’ye mesaj verildiği yönünde yorumlara neden oldu. Bozkurt figürünün Türk mitolojisinde milli kimliği simgelemesi, iddiaları güçlendirdi.

ÇOK KONUŞULDU

Ancak bazı uzmanlar, ABD’de kurtların genellikle tehlikeyi temsil eden bir unsur olduğunu ve doğrudan Türkiye’yi hedef aldığına dair kesin bir kanıt bulunmadığını belirtiyor. Rusya, Çin veya Avrupa gibi başka ülkeler de hedef alınmış olabilir. Yapay zeka analizlerine göre, videonun Orta Asya veya Doğu Avrupa’ya yönelik bir mesaj taşıma ihtimali de bulunuyor.