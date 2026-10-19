Yucatán eyaletinin başkenti Mérida'da yapılan incelemelerde 9 yapay gölden 6'sında Naegleria cinsi amiplere rastlandı. Eylül ayında yaşanan ölümün ardından başlatılan araştırmalar, kentteki farklı noktalarda da aynı mikroorganizmanın bulunduğunu ortaya çıkardı.

33 YAŞINDAKİ EĞİTMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Mérida kentindeki Plaza La Isla adlı alışveriş merkezinin yapay gölünde çalışan 33 yaşındaki su sporları eğitmeninin yaşamını yitirmesiyle gündeme geldi. Eylül ayında hastaneye kaldırılan eğitmenin, Naegleria fowleri kaynaklı ağır bir beyin enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümün ardından gölden alınan su örneklerinde mikroorganizmanın tespit edilmesi üzerine incelemeler genişletildi. Plaza La Isla'nın yanı sıra Cabo Norte kompleksindeki iki göl, Centenario Hayvanat Bahçesi, Gran Parque La Plancha ve Parque Ecológico del Poniente'deki yapay göllerde de Naegleria cinsi amiplere rastlandı.

Yetkililer, 14 Ekim'den itibaren söz konusu 6 gölde suyla teması geçici olarak yasakladı. Göllerin çevresine uyarı levhaları ve bariyerler yerleştirilirken uzmanların desteğiyle temizlik çalışmaları başlatıldı. Parklar ve hayvanat bahçeleri ise ziyaretçilere açık tutuldu.

BURUNDAN GİREREK BEYİN DOKUSUNA ZARAR VERİYOR

"Beyin yiyen amip" olarak tanınan Naegleria fowleri, özellikle sıcak tatlı sularda yaşayabilen mikroskobik bir organizma. Kirli suyun burundan girmesi durumunda sinir sistemi üzerinden beyne ulaşarak primer amibik meningoensefalit adı verilen son derece ağır bir enfeksiyona yol açabiliyor.

Hastalığın ilk belirtileri arasında şiddetli baş ağrısı, ateş, bulantı ve kusma bulunuyor. İlerleyen aşamalarda ense sertliği, bilinç bulanıklığı ve nöbetler görülebiliyor. Enfeksiyon oldukça nadir ortaya çıksa da ölüm oranı son derece yüksek.

Sağlık yetkilileri, amibin insandan insana bulaşmadığını ve su içilmesiyle enfeksiyon oluşmadığını vurguladı. Eylül ayındaki olayın ardından sağlık takibine alınan 361 kişide yeni bir enfeksiyon tespit edilmedi.

Öte yandan uzmanlar, göllerdeki ilk testlerin Naegleria cinsini gösterdiğini, ölümcül N. fowleri türünün hangi göllerde bulunduğunun kesinleştirilmesi için daha ayrıntılı genetik analizlere ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.