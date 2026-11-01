Jorge Luis Hirschi Stadyumu’nda ligin zirvesindeki Instituto’yu ağırlayan Estudiantes, karşılaşmaya adeta şok bir hatayla başladı. Henüz 3. dakikada kendisine gönderilen sıradan bir geri pasta rakibini çalımla geçmek isteyen Fernando Muslera, topu Facundo Suarez’e kaptırdı; rakip forvet bu ikramı geri çevirmeyerek Instituto'yu 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıya da aynı dağınıklıkla giren deneyimli kaleci, 48. dakikada kullanılan köşe vuruşunda hatalı şekilde boşa çıktı ve Leonel Mosevich’in kafa vuruşuyla skor 2-0 oldu. Bu golden sadece iki dakika sonra 50'de Santiago Nunez'in kırmızı kart görmesiyle Estudiantes sahada 10 kişi kaldı. Şokun sürdüğü 52. dakikada ise sahneye bir kez daha Muslera çıktı; ceza sahası sol çaprazından dar açıyla kaleye yönelen topu kontrol edemeyen tecrübeli eldiven, Jhon Cordoba’nın vuruşunda topu ağlarında görerek tabelanın 3-0'a gelmesine neden oldu.

3 FARKLI GERİDEYKEN HARİKA DÖNÜŞ

Tabelada 3 farklı geriye düşen ve sahada bir kişi eksik mücadele eden Estudiantes için her şey bitti sanılırken, Jorge Luis Hirschi tribünleri spor tarihinin en unutulmaz reaksiyonlarından birine tanıklık etti.

dakikada Guido Carrillo’nun golüyle geri dönüş fitilini ateşleyen ev sahibi ekip, 65. dakikada Tiago Palacios’un ağları sarsmasıyla farkı bire indirdi. Eksik oynamasına rağmen baskısını artıran kırmızı-beyazlılar, 86. dakikada Fabricio Perez’in kaydettiği golle inanılmazı başararak skoru 3-3’e taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla bitti. Konuk Instituto 33 puanla zirvedeki yerini korurken, mucizevi bir beraberlik çıkaran Estudiantes 15 puanla 11. sıraya yerleşti.

"ZİRVEDE BIRAKMALIYDIN, ARTIK VEDA ET"

Estudiantes’in 10 kişiyle sergilediği destansı geri dönüşe rağmen Güney Amerika spor medyasının ve taraftarların odağında Fernando Muslera vardı. 2026 Dünya Kupası’nda da Uruguay kalesinde yediği tartışmalı gollerle sert eleştirilere maruz kalan 41 yaşındaki tecrübeli kaleci için sosyal medya üzerinden binlerce yorum yapıldı.

Kariyerinde sayısız kupa ve rekor bulunan efsane file bekçisinin fiziksel ve zihinsel olarak artık en üst seviyede mücadele edemediğini belirten futbolseverler, "Kariyerine daha fazla gölge düşürmeden artık kramponlarını asmalı", "Efsane bir kariyere yakışır şekilde emeklilik kararı almalı" ifadeleriyle Uruguaylı kaleciye veda çağrısında bulundu.