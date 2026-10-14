Trendyol 1.Lig'de heyecan hafta içi maçları ile devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Batman Petrolspor evinde İstanbulspor'la karşılaştı. 6 gole sahne olan karşılaşmayı Batman Petrolspor 4-2 kazandı.
Batman Petrolspor'a galibiyeti getiren golleri Rahman Buğra Çağıran, Gökhan Altıparmak (2) ve Biron kaydetti. İstanbulspor'un golleri ise Alieu Cham ve Mamadou Fall'dan geldi.
Ligde 3 maç sonra kazanan Batman Petrolspor puanını 19'a çıkardı. Üst üste ikinci maçını kaybeden İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.