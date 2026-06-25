FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu 3. maçında Fas ile Haiti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Oldukça zevkli geçen maçı Fas 4-2 kazandı.

Fas’a galibiyeti getiren golleri Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi ve Gessime Yassine kaydetti. Haiti'nin golleri ise Yassine Bounou'nun kendi kalesine attığı gol ve Isidor'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fas puanını 7'ye yükselterek C Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Haiti ise grup aşamasını puansız tamamlayarak turnuvaya veda etti.