ABD'nin Indiana eyaletinde üç çocuk annesi bir kadın, arabasıyla kaza yaptıktan sonra tam altı gün boyunca mahsur kaldı. Soğuk havaya ve ağır yaralarına rağmen hayatta kalmayı başaran kadın, kıyafetini su içmek için kullanarak ölümle mücadele etti.

41 yaşındaki Brieonna Cassell, salı günü Chicago'nun yaklaşık 130 kilometre dışında bir dere yatağına kısmen gömülmüş halde bulundu. Yoldan geçen araçlardan görünmeyen aracında sıkışan kadın, günlerce yardım bekledi.

Baba Delmar Caldwell kızının çektiği acıyı anlatarak, "Dayanılmaz bir acı içindeydi, yardım çığlıkları atıyordu. Arabaların geçtiğini duyabiliyordu ama kimse onu duyamıyordu" dedi.

Cassell, altı gün önce annesinin evinden arkadaşlarını ziyaret etmek için ayrılmış ancak bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesi hemen polise haber verdi ve Jasper County Şerif Ofisi kayıp ilanları yayımlayarak genç kadını aramaya başladı.

ARABAYI ŞANS ESERİ İŞÇİ FARK ETTİ

Mucizevi kurtuluşu, Brooks kasabasında bir drenaj işçisinin, dere yatağına düşmüş hasarlı aracı görmesiyle fark etti. Süpervizörü Jeremy Vanderwall olay yerine geldiğinde, Cassell'in hayatta olduğunu gördü. "Ona, 'Bu sen misin? Ailen seni arıyordu, sosyal medyada her yerde kayıp ilanların var. BU kadar uzun süre burada kaldığına inanamıyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

Uyuyakalması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan Cassell, derin bir çukura düştü ve direksiyonun altında sıkıştı. Ağır bacak yaralanmaları nedeniyle araçtan çıkamayan kadının, hayatta kalmak için olağanüstü bir mücadele verdiği öğrenildi...