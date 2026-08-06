Yaz sofralarının vazgeçilmez besinlerinden olan domates yalnızca vitamin deposu değil, düzenli tüketildiğinde karaciğer dostu...

Bilim insanları, 6 hafta boyunca her gün domates tüketen bireylerde karaciğer yağlanmasıyla ilişkili bazı göstergelerin iyileştiğini belirledi.

Araştırmada, metabolik nedenlere bağlı karaciğer yağlanması (MASLD) bulunan gönüllüler 6 hafta boyunca domates açısından zengin bir beslenme programı uyguladı.

Süre sonunda yapılan değerlendirmelerde karaciğerdeki yağlanma düzeyinde azalma, bazı metabolik göstergelerde ise iyileşme gözlendi. Bulgular, domatesin tek başına bir tedavi olmadığı ancak sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olabileceğine işaret ediyor.

Etkinin arkasında likopen olabilir

Uzmanlara göre bu etkinin en önemli nedenlerinden biri, domatese kırmızı rengini veren güçlü antioksidan likopen.

Likopenin oksidatif stresi azaltmaya ve iltihaplanmayı baskılamaya yardımcı olduğu, bunun da karaciğer hücrelerini koruyabileceği belirtiliyor. Özellikle zeytinyağıyla birlikte tüketilen veya pişirilmiş domateste likopenin emilimi daha yüksek olabiliyor.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların umut verici olmasına rağmen domatesin karaciğer hastalıklarını tedavi eden mucize bir besin olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor.

Karaciğer yağlanmasının kontrol altına alınmasında dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve kilo kontrolü hâlâ en önemli faktörler arasında yer alıyor. Domates ise bu yaşam tarzının destekleyici bir parçası olarak öne çıkıyor.

Farklı şekilde tüketmek de işe yarıyor

Beslenme uzmanları, domatesin salata, çorba veya sos gibi farklı şekillerde düzenli tüketilebileceğini belirtiyor. Özellikle işlenmiş ve aşırı şekerli gıdalar yerine sebze ağırlıklı bir beslenme düzeninin tercih edilmesi, karaciğer sağlığını korumada daha etkili sonuçlar sağlayabiliyor.