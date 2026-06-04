Küba Merkez Bankası (BCC), ABD’nin artan ekonomik yaptırımları gerekçesiyle ülke genelinde radikal bir finansal karara imza attı. Bankadan yapılan resmi açıklamaya göre, 6 Haziran’dan itibaren Küba sınırları içerisinde uluslararası ödeme devleri Visa ve Mastercard’a ait kartlarla hiçbir işlem yapılamayacak. Kararın, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1 Mayıs'ta imzalanan yeni yaptırım kararnamesinin doğrudan bir sonucu olduğu belirtildi.

Merkez Bankası, Visa ve Mastercard operasyonlarını yürüten yabancı bankanın, Kübalı finans kuruluşu Fincimex ile olan iş birliğini yaptırımlar nedeniyle hukuken sonlandırmak zorunda kaldığını bildirdi.

Küba yönetimi, bu gelişmenin Washington'ın adaya yönelik uyguladığı ekonomik abluka ve baskı politikalarının bir parçası olduğunu savunurken; kararın, uluslararası kartlar üzerinden yürütülen mal ve hizmet ticaretinden elde edilen ülke gelirlerini olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

ALTERNATİF ÖDEME YÖNTEMLERİNE GEÇİLECEK

Amerikan menşeili kartların devre dışı kalmasıyla birlikte adada alternatif ödeme yöntemlerine geçiş hız kazanacak. Küba Merkez Bankası, ülkede döviz işlemlerinin tamamen durmayacağını, nakit ödemelerin yanı sıra yerel "Clasica" ve "Tropica" ön ödemeli kartlarının kullanımına devam edileceğini açıkladı.

Ayrıca ABD yaptırımlarına dahil olmayan Rusya merkezli "Mir" ve Çin merkezli "UnionPay" kartlarının da ülkede geçerliliğini koruyacağı ifade edildi.