Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer yer kuvvetli yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının da birçok bölgede belirgin şekilde azalacağı tahmin ediliyor.

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bazı illerde vatandaşların güvenliği için denize girilmesi geçici olarak yasaklandı.

Tekirdağ

Tekirdağ Valiliği, Saray ilçesindeki tüm plajlarda 23-24 Temmuz tarihlerinde denize girilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu. Açıklamada, vatandaşların yasağa uymaları istenirken, jandarma ekiplerinin sahil bölgelerinde denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği de vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla bugün ve cuma günü boyunca denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Yetkililer, olası risklerin önüne geçilmesi için vatandaşların alınan kararlara hassasiyetle uymalarını istedi.

İstanbul

Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz kıyısındaki sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle 23-27 Temmuz tarihleri arasında denize girmenin yasaklandığını bildirdi.

Arnavutköy Kaymakamlığı ise yüksek dalga nedeniyle yarın ilçedeki sahillerde denize girilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Sarıyer Kaymakamlığı da dalga yüksekliğinin gün boyunca etkisini sürdüreceğini belirterek, can güvenliğini sağlamak amacıyla Kısırkaya Halk Plajı'nın yarın geçici olarak ziyarete kapatılacağını duyurdu.

Kocaeli

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de tüm sahillerde denize girilmesi yasaklandı. Kaymakamlık, yasağın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti.

Sakarya

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de denize girişlere izin verilmiyor. Kaymakamlıkların aldığı karar doğrultusunda uygulanan yasak kapsamında, sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri kırmızı bayrak çekerek vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Kırklareli

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinde de bugün denize girişlere yasak getirildi.

Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.