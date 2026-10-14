Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “Tefecilik” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Tefecilik yaptıkları, vatandaşlara zorla çek ve senet imzalattıkları, ayrıca ikamet ve iş yerlerine silahlı saldırılar düzenledikleri değerlendirilen organize suç örgütüne yönelik 13 Ekim’de operasyon gerçekleştirildi.

Yalova merkezli operasyonda İstanbul, Ankara, Eskişehir, Şanlıurfa ve Konya’da önceden belirlenen 39 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 100 adet 9 milimetre çapında fişek, çok sayıda dijital materyal, çek, senet, tapu ve çeşitli evrak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.