üBugün Ay, uyum, denge ve ilişkileri temsil eden Terazi burcunda ilerlerken, disiplin, sorumluluk ve engelleri simgeleyen Satürn ile karşıt açı yapıyor.

Günün genel enerjisinde ilişkiler, ortaklıklar ve ikili diyaloglarda bir mesafe, soğukluk veya sorumlulukların getirdiği baskı hissedilebilir. Onay alma ihtiyacı ile sınır koyma zorunluluğu arasında bocalayabilirsiniz.

Koç

İkili ilişkileriniz, evliliğiniz veya ortaklıklarınızda sorumluluklar ağır basabilir. Karşı taraftan soğukluk veya mesafeli tavırlar görebilir, sınırlarınızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz.

Boğa

Günlük iş yükünüz, çalışma ortamınız ve sağlığınızla ilgili konularda engeller veya ertelemeler yaşanabilir. Kendinizi fazla zorlamadan, planlı ve adım adım ilerlemeye özen gösterin.

İkizler

Aşk hayatınız, hobileriniz veya çocuklarla ilgili konularda duygusal olarak kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Yaratıcılığınızı sergilerken üzerinizde baskı hissetmeniz olası, sabırlı olun.

Yengeç

Ev, aile ve yuva konuları ile kariyeriniz/sorumluluklarınız arasında bir gerilim oluşabilir. Aile içi diyaloglarda mesafe veya duygusal yükler gündeme gelebilir, yapıcı olmaya çalışın.

Başak

Yakın çevre, kardeşler veya iletişim trafiğinizde bazı tıkanıklıklar yaşanabilir. Ortaklı finansal konularda veya ilişkilerde doğru sınırlar koymak ve net konuşmak önem kazanıyor.

Terazi

Burcunuzda ilerleyen Ay'ın Satürn ile karşıtlığı, kendinizi kısıtlanmış veya duygusal olarak yetersiz hissetmenize neden olabilir. Sorumluluklarınızı ciddiyetle ele alırken kendinize yüklenmeyin.

Akrep

İç dünyanızda bir içe çekilme, yalnız kalma arzusu veya zihinsel yorgunluk hissedebilirsiniz. Arka planda yürüyen işlerde engellere takılmamak için akışta kalmak en iyisi.

Yay

Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız veya gelecek hedeflerinizle ilgili konularda mesafe ve ciddiyet ön plana çıkıyor. Bazı arkadaşlık ilişkilerinde sınırlarınızı belirlemeniz gerekebilir.

Oğlak

Kariyeriniz, toplumsal duruşunuz ve hedefleriniz ile kişisel alanınız arasında bir denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Üstlerinizle veya yetkili kişilerle diyaloglarda mesafeli tutum sergilemek faydalı olur.

Kova

Yabancılar, seyahatler, eğitim veya hukuki süreçlerde gecikmeler ve bürokratik engellerle karşılaşabilirsiniz. Bakış açınızı esnetmek ve olaylara daha olgun yaklaşmak süreci kolaylaştırır.

Balık

Ortak gelirler, borçlar, vergiler veya duygusal olarak derin bağlar kurduğunuz konularda kısıtlanmalar hissedilebilir. Finansal konularda risk almamalı, ayağınızı yorganınıza göre uzatmalısınız.