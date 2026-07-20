2026 FIFA Dünya Kupası dev bir finalle noktalandı. 19 Temmuz Pazar akşamı ekranlara gelen İspanya - Arjantin finalinde nefesler tutulurken, futbolseverlerin gözü sadece sahadaki kıyasıya mücadeleye değil, kutlamalar sırasında havaya kalkan o görkemli kupaya da çevrildi. Milyonların kilitlendiği dev maçın ardından arama motorlarında "Dünya Kupası saf altın mı?", "Gerçek altından mı yapıldı?" ve "Dünya Kupası'nın maddi değeri ne kadar?" soruları trend oldu.

Dünya Kupası gerçek altın mı, 24 ayar mı?

Şampiyonun ellerinde yükselen FIFA Dünya Kupası gerçek altından üretilmiştir. Tamamı %100 saf altından oluşmaz. Kupa, imalatında kullanılan malzeme kalitesiyle spor tarihinin en değerli ve ikonik ödülleri arasında ilk sırada yer almaktadır.

Dünya Kupası 24 ayar saf altın değildir. Kupanın imalatında 18 ayar (%750 saflıkta) altın tercih edilmiştir.

Bunun temel nedeni ise altının fiziksel yapısıdır. 24 ayar saf altın son derece yumuşak ve hassas bir metal olduğu için kolayca bükülebilir veya zarar görebilir. Spor organizasyonlarında kupanın dayanıklılığını artırmak ve formunu korumasını sağlamak amacıyla diğer dayanıklı metallerle harmanlanan 18 ayar altın alaşımı kullanılır.

Dünya Kupası'nın ağırlığı ve boyutu ne kadar?

İki insan figürünün dünya küresini havaya kaldırdığı o ikonik tasarıma sahip olan FIFA Dünya Kupası'nın fiziksel özellikleri şu şekildedir:

Ağırlık: Yaklaşık 6,175 kilogram

Yükseklik: 36,8 santimetre

Taban Malzemesi: Kupanın taban kısmında iki katman halinde yeşil malakit (malachite) taşı bulunur.