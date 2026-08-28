Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda 6 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde bir düğün salonunda yaşandı. Düğün sırasında halayda eğlenen gelin ve damat yakınları arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sandalyelerle vurdu. Kavga sırasında 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine düğün salonuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, güçlükle kavgayı ayırdı.
Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.