Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de, Antalya-Alanya D400 kara yolu üzerinde bulunan bir oto galerinin önünde gece saatlerinde filmleri aratmayan bir kundaklama olayı meydana geldi. Eline aldığı benzin bidonuyla galeri önüne gelen Serkan K., park halindeki 6 otomobilin üzerine benzin dökerek araçları ateşe verdi. Alevlerin yükselmesiyle birlikte şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. 6 OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ Çevredeki vatandaşların alevleri fark edip ihbarda bulunması üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak küle dönen 6 otomobil kullanılamaz hale geldi. HUSUMET YÜZÜNDEN YAPMIŞ: POLİSE KENDİSİ TESLİM OLDU Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, kundaklama olayını gerçekleştiren Serkan K. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Şüpheli ile iş yeri sahibi arasında daha önceden bir alışveriş nedeniyle husumet bulunduğu iddia edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Serkan K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; şüphelinin elindeki bidonla araçların üzerine rahat tavırlarla benzin döktüğü, ardından araçları tutuşturup hızla olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

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