Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen gıda denetimlerinde, piyasada satışa sunulan bazı sucuk baharatı ve harcı karışımlarında mevzuata aykırı boya maddesi bulunduğu belirlendi.

Yapılan laboratuvar analizlerinin ardından söz konusu ürünler, Bakanlığın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine dahil edildi.

BANDIRMA MERKEZLİ ÜRETİCİDEN 6 AYRI PARTİ LİSTEDE

22 Ekim 2026 tarihli denetim raporuna göre, en fazla uygunsuzluk tespit edilen işletme Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Metinler Gıda ve Baharat Sanayi oldu.

Firmanın piyasaya sunduğu şu ürün gruplarında yasaklı boya tespit edildi:

Tomurcuk Baharat (Sucuk Kombi): 839, 933, 884, 922 ve 942 numaralı partiler

Babasan (Sucuk Harcı Pro): 948 numaralı parti

ÜÇ İLDEKİ DÖRT FARKLI İŞLETMEDE UYGUNSUZLUK SAPTANDI

Denetim listesinde İstanbul, Çorum ve Kahramanmaraş'ta yerleşik üreticilere ait ürün partileri de yer aldı:

Çorum (Sungurlu): Salih Sucukları ve Atılım Et tarafından üretilen 20 Mayıs 2026 tarihli sucuk baharat karışımları

Çorum (Merkez): Seval Et Tavuk Ürünleri üretimi 22 Mayıs 2026 tarihli baharat karışımı

İstanbul (Sultanbeyli): Spice Baba Gıda bünyesindeki Dört Mevsim Baharat markalı 3 kg'lık sucuk harcı (Parti No: 0306)

Kahramanmaraş (Türkoğlu): Buldumlar Baharat üretimi sucuk baharatı (Parti No: 01.2026)

TESPİTLER YALNIZCA BELİRTİLEN PARTİ NUMARALARINI KAPSIYOR

Bakanlık verileri doğrultusunda, tespit edilen uygunsuzlukların markaların tüm üretimine değil, yalnızca listede adı geçen parti numaralarına yönelik olduğu kaydedildi.

Tüketicilerin ambalaj üzerindeki parti ve seri numaralarını incelemesi gerektiği bildirilirken, güncel denetim kayıtlarının guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden takip edilebildiği aktarıldı.