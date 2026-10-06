Vizesiz seyahat imkânı sağlayan yeşil pasaport, belirli meslek grupları ve kamu görevlilerine birçok ülkeye vize almadan seyahat etme olanağı sunuyor. Mevcut uygulamadan devlet memurları ve kamu görevlilerinin yanı sıra Meclis ve hükümet üyeleri, belediye başkanları, sporcular, bazı kamu bankaları ve kurumlarda çalışanlar, ihracatçı iş insanları, şirket yetkilileri ile avukatlar yararlanabiliyor.

YEŞİL PASAPORT İÇİN YENİ MESLEK GRUPLARI GÜNDEMDE

Meclis’e sunulan yeni kanun teklifiyle yeşil pasaport hakkının kapsamının genişletilmesi gündeme geldi. Teklifte muhtarlar, mali müşavirler, eczacılar, doktorlar, mühendisler ve mimarların da belirli şartları karşılamaları halinde hususi damgalı pasaport alabilmesi önerildi.

Teklifin gerekçesinde, söz konusu meslek gruplarının özellikle yurt dışındaki mesleki eğitim, toplantı ve seminerlere katılım sırasında vize engeliyle karşılaştığı ifade edildi. Vize başvurularının reddedilmesinin mesleki bilgi ve deneyim paylaşımını da olumsuz etkilediği belirtildi.

VİZE ENGELİNİN MESLEKİ FAALİYETLERİ ETKİLEDİĞİ BELİRTİLDİ

Gerekçede şu ifadelere yer verildi:

“Mesleki eğitim, seminer ve toplantılara gitmek isteyen ve özel sektörde çalışan doktorlar, eczacılar, mühendisler, mimarlar, yeminli mali müşavirler maalesef ki vize engeliyle karşılaşmaktadırlar. Vize için tüm gereksinimleri karşılamalarına ve evrakları vermelerine karşın kamu hizmeti gören bu meslek gruplarının vize başvuruları reddedilmektedir. Bu durum bahsedilen meslek gruplarının bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmasını engellemekte ve tıp, inşaat, farmakoloji, finans gibi süreçlerde etkin yer almalarının önünü kesmektedir.

Benzer şekilde seçilmiş köy ve mahalle muhtarları uluslararası alanda gerçekleştirilen faaliyetleri ve projeleri görmek, bu yolla bilgi, tecrübe kazanmak ve vizyonlarını geliştirmek istediklerinde yine vize engeli ile karşılaşmaktadırlar.”

6 MESLEK GRUBU İÇİN YEŞİL PASAPORT ÖNERİSİ

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde, belirli kıdem ve üyelik şartlarını taşıyan meslek mensuplarına yeşil pasaport verilmesi önerildi.

Teklifte şu ifadeler yer aldı:

“Köy ve mahalle muhtarlarına, TÜRMOB ve bağlı odalara kayıtlı yeminli mali müşavirler ile en az on beş yıl kıdemli serbest muhasebeci mali müşavirlere, TEB'e üye ve meslekte on beş yılını tamamlamış serbest eczacılara, TTB üyesi ve meslekte on beş yılım tamamlamış serbest çalışan doktorlara ve TMMOB üyesi ve meslekte en az on beş yılını tamamlamış mühendis ve mimarlara belirlenen kriterlere uymaları halinde hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün kılınmaktadır.”

TEKLİF KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

16 Eylül’de Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, 1 Ekim’de İçişleri Komisyonu’na sevk edildi. Teklifin yasalaşması halinde belirtilen şartları karşılayan muhtarlar ile bazı meslek gruplarının da yeşil pasaport hakkından yararlanmasının önü açılabilecek.