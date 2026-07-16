2026 yılı, Türkiye'de vize krizinin tırmanmasıyla birlikte yeşil pasaport (hususi damgalı pasaport) taleplerinin zirve yaptığı yıl oldu. Yılın ilk yedi ayında, Avrupa ülkelerinden vize almakta zorlanan farklı meslek grupları adına peş peşe kanun teklifleri hazırlanarak TBMM’ye sunuldu. Vize engeline takılan sektör temsilcileri, iş kayıplarını önlemek için Meclis komisyonlarının kapısını çaldı.

İşte 2026 yılında vizesiz seyahat hakkı için resmi olarak devreye giren o meslekler:

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ LİSTEYE GİRDİ

2026 yılının Mayıs ayında Meclis Başkanlığına sunulan yasa teklifiyle, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler için yeşil pasaport istendi. Kamudaki meslektaşlarıyla aynı haklara sahip olmak isteyen özel sektör eğitimcileri, uluslararası eğitim programlarına ve seminerlere katılımda vize engeli yaşadıklarını belirterek bu yıl resmi olarak hak arayışına dahil oldu.

SAĞLIK VE TASARIM SEKTÖRÜNDEN ORTAK CEPHE

Şubat 2026'da diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarlar için tek bir çatı altında düzenleme talep edildi. Kendi odalarına kayıtlı olan ve mesleğinde 15 yılı dolduran bu üç meslek grubunun, dünyadaki bilimsel ve teknik gelişmeleri yerinde takip edebilmesi amacıyla vizesiz seyahat hakkı kazanması istendi. Teklif, bu yıl komisyon gündemine girdi.

MÜHENDİSLER İÇİN 15 YIL ŞARTI GÜNDEMDE

2026'nın ilk çeyreğinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı çalışan mühendisler için de somut bir adım atıldı. Uluslararası projelerde görev alan mühendislerin vize süreçleri yüzünden küresel ihaleleri ve iş fırsatlarını kaçırmasını önleyebilmek adına hazırlanan teklif, 15 yıllık mesleki kıdem şartıyla Meclis'e iletildi.

TIR ŞOFÖRLERİ DE LİSTEDE

Bu yılın dikkat çeken bir diğer hamlesi ise lojistik sektöründen geldi. Uluslararası taşımacılık yapan tır şoförlerinin sınır kapılarında vize beklerken zaman kaybetmesini ve ihracat ürünlerinin gecikmesini engellemek amacıyla, meslekte 10 yılını dolduran şoförlere yeşil pasaport verilmesi yönündeki teklif Meclis komisyonuna teslim edildi.

HÜKÜMET GENİŞLEMEYE SICAK BAKMIYOR

Tüm bu yoğun taleplere ve sunulan kanun tekliflerine rağmen, hükümet kanadı yeşil pasaport sınırlarının daha fazla esnetilmesine sıcak bakmıyor. Yetkililer, yeşil pasaporta sahip kişi sayısının kontrolsüz şekilde artmasının, Avrupa ülkeleriyle yeni vize krizlerine yol açabileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle komisyondaki tekliflerin yasalaşma süreci oldukça yavaş ilerliyor.