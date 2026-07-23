Kurak dönemlerde kullanılmak üzere yağışlı mevsimlerde Sacramento Nehri'nden su depolaması planlanan proje, Kaliforniya'nın su arzını güçlendirmeyi amaçlıyor. Ancak çevreyi korumaya yönelik hazırlanan taslak su kullanım şartlarının rezervuara aktarılabilecek su miktarını ciddi ölçüde azaltabileceği ifade ediliyor.

SU MİKTARI YARIYA DÜŞEBİLİR

Projeyi yürüten Sites Project Authority yetkilileri, taslak su hakkı izinlerindeki kısıtlamaların rezervuarın yıllık su kapasitesini yüzde 50'ye kadar azaltabileceğini hesapladı. Bu durumun, milyarlarca dolarlık yatırımın ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini riske atabileceği belirtiliyor.

Planlanan rezervuar yaklaşık 1,85 milyar metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak. Bu miktarın normal şartlarda 4,5 milyon hanenin bir yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğu ifade ediliyor. Proje kapsamında Sacramento Nehri'nden yalnızca yağışlı dönemlerde su alınarak rezervuarda depolanması ve kurak dönemlerde kullanılması hedefleniyor.

ÇEVRECİLERLE YETKİLİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ile projeyi destekleyen birçok su kurumu, rezervuarın eyaletin gelecekteki su ihtiyacı için kritik öneme sahip olduğunu savunuyor. Buna karşın çevre örgütleri ve bazı yerli topluluklar, Sacramento Nehri'nden daha fazla su çekilmesinin balık popülasyonları, doğal yaşam alanları ve ekosistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtiyor.

Kaliforniya Su Kaynakları Kontrol Kurulu'nun yıl sonuna kadar nihai kararını vermesi bekleniyor. Onayın çıkması halinde inşaatın 2027'de başlaması, projenin ise 2034 yılında tamamlanması planlanıyor. Ancak uzmanlara göre nihai su kullanım izninin kapsamı, rezervuarın inşa edilip edilmeyeceğini belirleyecek en kritik unsur olacak.