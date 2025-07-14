61 yaşındaki oyuncunun Los Feliz semtindeki evi, 25 Haziran’da Pitt Tokyo’dayken üç hırsız tarafından soyuldu. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, zanlılar evin çevresindeki çiti aştıktan sonra ön pencereden içeri girdiler.

Bir kaynağın The US Sun’a verdiği bilgiye göre, mahalle güvenliği olaydan yalnızca bir saat önce evin önündeydi. Ancak güvenlik devriyesinin ayrılmasının hemen ardından üç kişi çiti aşıp eve girmeyi başardı. Kaynak, “Gerçekten talihsiz bir durumdu” ifadelerini kullandı.

Brad Pitt'in evde olduğu zamanlarda kişisel güvenlik görevlilerinin daima bulunduğu biliniyor. Ancak yaşanan olaydan sonra, artık sürekli olarak görev başında olan özel güvenlik görevlileri eve yerleştirildi. Mahalle sakinleri ise Pitt’in yeterli bir çit veya çalılık sistemi kurmamasından ötürü evin erişilebilirliğinin fazla olduğunu düşünüyorlardı.

EVDE 10 DAKİKA KALDILAR

Evde yaklaşık 10 dakika boyunca kalan soyguncuların ne kadar eşya çaldığı henüz belirlenemedi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor ve şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadı.

Olayın ardından Pitt'in mahallesindeki güvenlik zafiyetleri daha da çok tartışılmaya başlandı. Bazı komşular, olaydan günler önce evin önünde genellikle duran özel devriye aracını görmediklerini ifade etti.

Brad Pitt, Nisan 2023’te 33 milyon dolarlık büyük evinden taşınıp, daha küçük olan ve “Çelik Ev” (Steel House) olarak anılan bu yeni evi satın almıştı. Ev, 2 bin metrekarelik alanıyla L şeklinde tasarlanmış, üç yatak odası ve iki banyoya sahip. Ayrıca yüzme havuzu ve yerleşik sauna gibi lüks özellikler de içeriyor.

Hırsızlık olayından sadece birkaç gün sonra aynı mahallede başka bir izinsiz giriş yaşandı. 6 Temmuz’da polis, Los Feliz bölgesine bir kapıdan sızarak giren bir kişiyi gözaltına aldı. TMZ’ye göre bu kişi, oyuncu Kristen Bell ve eşi Dax Shepard’ın yaşadığı sokağa kadar ulaşmıştı.

Hem mahalle güvenliği hem de sakinler bu “bilinen” şüpheliyi polise ihbar etti. Polis gelmeden kaçmaya çalışan kişi kısa sürede yakalanarak tutuklandı.