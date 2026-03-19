Sosyal medya fenomeni Enes Batur, uzun süren sessizliğinin ardından YouTube platformuna hızlı bir dönüş yaptı. "Hayattayım" isimli videosuyla kısa sürede trendler listesine yerleşen Batur'un, bu içerikten astronomik bir gelir elde ettiği öne sürüldü. Bazı mecralarda yer alan "24 saatte 6 milyon TL kazandı" haberleri üzerine ünlü isimden jet hızıyla açıklama geldi.

"ETRAFTA BÜYÜK BİR YALAN HABER DOLAŞIYOR"

Hakkındaki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Enes Batur, kazanç rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Reklamlardan 2 milyon, bağışlardan 1,5 milyon ve sponsorluklardan 2,5 milyon TL kazandığına dair çıkan haberleri ekran görüntüsüyle paylaşan Batur, "Benim bundan neden haberim yok? Tabii ki doğru değil" ifadelerini kullandı.

GERÇEK RAKAMI AÇIKLADI: 81 BİN TL

Şeffaflık adına bağış gelirlerini paylaşan ünlü YouTuber, iddia edilen milyonların aksine bağışlardan elde ettiği net gelirin 81 bin 193 TL olduğunu duyurdu. Geri dönüşüyle birlikte 800 bin yeni abone kazanan Batur, toplamda 17,5 milyon takipçiye ulaştı.





"HAYAT AMACIMI KAYBETMİŞTİM"

Videonun içeriğinde yaşadığı zorlu sürece de değinen Enes Batur, uzun bir depresyon dönemi geçirdiğini itiraf etti. Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı sürece ve özel hayatındaki kırılmalara değinen Batur, şu sözleri kaydetti:

"Hayat amacımı kaybettim. Aylarca kimseyle konuşmadım, çok kötü bir döneme girdim. Kalbini kırdığım herkesten tek tek özür diliyorum. Benim amacım üretmek ve arkadaşlarımla birlikte olmaktı, şimdi yeniden buradayım."