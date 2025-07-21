Dizel ve benzinli otomobillerde yüzde 45 olarak uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranını yüzde 80’e çıkaran teklif Meclis’te kabul edildi. Deva Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, otomobil fabrikalarının kazanmadığı parayı devletin 3 katı kadar kazandığını örnekle anlattı.

‘HİÇBİR ÇABA YOK’

İşte Kısacık’ın Meclis kürsüsünden verdiği o rakamlar: “Silindir hacmi 2000 ve üzeri bir araç. Aracın fabrikadan çıkış fiyatı 6 milyon 292 bin 300 TL, iktidar buna yüzde 220 ÖTV uyguluyor. ÖTV’nin üzerinden bir de Katma Değer Vergisi (KDV) alıyor. Aracın fiyatı 24 milyon 239 bin lira oluyor. Bakın, fabrikadan 6 milyon 200 bin liraya çıkan araç size 24 milyon liraya mal oluyor.”

Devletin hiçbir çaba olmadan vergiler üzerinden fahiş gelir elde ettiğini ifade eden Kısacık, şaşkınlığını şöyle ifade etti: “Ya, böyle bir vergi oranı olabilir mi? Bu kadar parayı milletten toplayıp ne yapıyorsunuz anlamıyorum? Fabrikada aracı üreten 6 milyon alıyor, devlet bundan 17 milyon lira vergi alıyor; fabrikanın 3 katı alıyor. Bakın, hiçbir şeyi yok, aldığı yok, sattığı yok, hammaddesi yok; sadece onun üzerinden 17 milyon lira alıyor.”

Sadullah Kısacık, bu vergi oranlarının sadece üst segment veya lüks araçlar için geçerli olmadığını esnafın, memurun satın aldığı araçları da farklı oranlarda etkilediğini söyledi.

Farklı hacimler için de örnek verdi

Kısacık başka bir örnek daha vererek şunları söyledi: “Motor hacmi 1993 olan bir aracın fabrika çıkış fiyatı 1 milyon 959 bin lira. Yüzde 150 ÖTV var. ÖTV miktarı 2 milyon 939 bin lira, bir de bunun KDV’si var 979 bin 956 lira; ÖTV artı KDV 3 milyon 919 bin lira, toplam fiyat 5 milyon 900 bin lira yani fabrikadan 1 milyon 959 bine çıkan araç vatandaşa 5 milyon 900 bin liraya mal oluyor.”