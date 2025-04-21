Beşiktaş'ın Göztepe karşısındaki futbolu kadar, Ciro Immobile’nin yedek kulübesine hapsolması, siyah-beyazlı camiayı derinden sarstı. İtalyan futbolcunun durumu, kulübü tam bir çıkmaza soktu. Başkan Serdal Adalı, yıldız futbolcuyu yaz transfer döneminde göndereceklerini açıkladı. Ancak yıllık 6 milyon Euro kazanan Immobile kalacağını duyurdu.

Teknik Direktör Solskjaer ve ekibine göre Immobile ceza sahası içinde ve oyunun genelinde takımın kimyasına uygun bir santrfor değil. Teknik ekip, Immobile’nin oyunu yavaşlattığını düşünüyor. İtalyan oyuncu, Rafa Silva ve diğer forvetlerin hücumdaki hızına ayak uyduramıyor. Immobile ne oynatılıyor ne de satılıyor. Tam bir çıkmaz yaşanıyor.