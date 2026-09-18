Örtülü ödenek ve kendi bütçesinden yaptığı harcamalar ile Cumhurbaşkanlığı her yıl rekora imza atarken

1 dakikada 3 emekli maaşı harcayan saraya karşılık emekli eve gözyaşları içinde ekmek götürmeye çalışıyor. Sokaktaki vatandaş, üzerine giyecek pantolon bulamadığını, ekmeği ikiye bölerek ancak yarısını yiyebildiğini söylerken günde 102 milyon lira harcayan sarayın her bir dakikada kullandığı ödenek tutarı, 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığıyla geçim savaşı veren emeklinin 3 aylık maaşına karşılık geliyor.

Ekmeği bile zor bulduklarını anlatan bir emekli, “Nasıl geçim olur bu hayat pahalılığında? Ekmeği zor buluyoruz. Yani ekmeğin de yarısını yiyoruz, yarısını da sabaha bırakıyoruz” dedi.

GÜCÜMÜZ KALMADI

SÖZCÜ Gazetesi’nden Erdoğan Süzer’in “Sarayın 1 dakikası emeklinin 3 aylığı” başlıklı haberi Cumhurbaşkanlığı sarayındaki devasa harcama bütçesini ortaya koyarken sokaktaki emekli ise her geçen gün artan geçim savaşının içine sürükleniyor. Yaşadığı durumu gözyaşları içinde anlatan ve artık vatandaşın gücünün kalmadığını söyleyen emekli Binali Gözüaçık, “6 nüfus 7 ekmek aldım. 85’e girdim. Zor zor… Gücümüz artık kalmadı. Cenabı Allah bize yardım etsin. Ne diyelim? Kime ne diyebiliriz ki hemşerim?” diye sordu.

Bir başka emekli ise külliyenin harcamalarında vatandaşı düşünmediğini ve sürekli reklam yaptığını kaydederek, “Külliyenin harcamalarıyla en azından 200 tane emekli geçinir. Harcamayı buraya yapmıyor ki. Ne yapıyor? Hep reklam” dedi. 23 bin lira ile vatandaşın geçinemeyeceğini artık üstüne giyecek bir pantolon dahi alamadığını aktaran bir başka emekli de “Zengini zengin ettiler. Çocukların elbisesi ile idare ediyorum. Çocuklar gönderiyor. Ben kendime bir pantolon bile alamıyorum” dedi