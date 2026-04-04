Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında SMS Grup Sarıyerspor, Serikspor'u ilk 20 dakikada bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Malaly Dembele, 12. dakikada Andre Poko ve 20. dakikada Eze kaydetti. Son 3 maçta ikinci galibiyetini alan Sarıyer puanını 42'ye çıkardı ve kümede kalma yolunda önemli bir adım attı. Ligde 2 maç sonra kaybeden Serikspor ise 35 puanda kaldı. Ligde 17. sırada bulunan Serikspor, gelecek hafta evinde Vanspor FK ile karşılaşacak. Ev sahibi Sarıyer ise Bandırmaspor’a konuk olacak.