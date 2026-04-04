Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında SMS Grup Sarıyerspor, Serikspor'u ilk 20 dakikada bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Malaly Dembele, 12. dakikada Andre Poko ve 20. dakikada Eze kaydetti. Son 3 maçta ikinci galibiyetini alan Sarıyer puanını 42'ye çıkardı ve kümede kalma yolunda önemli bir adım attı. Ligde 2 maç sonra kaybeden Serikspor ise 35 puanda kaldı. Ligde 17. sırada bulunan Serikspor, gelecek hafta evinde Vanspor FK ile karşılaşacak. Ev sahibi Sarıyer ise Bandırmaspor’a konuk olacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.