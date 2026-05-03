Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarsus’taki tünel geçişinde incelemelerde bulunarak projenin geldiği aşamaya dair açıklamalarda bulundu. Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak planlanan demir yolu hattının, bölgedeki ulaşım ağını stratejik açıdan dönüştürmesi hedefleniyor.

TARSUS GEÇİŞİ YER ALTINA ALINIYOR

Projenin en dikkat çekici noktalarından birini Tarsus şehir geçişi oluşturuyor. Şehir merkezindeki ulaşımı ikiye bölen mevcut hemzemin geçitlerin yarattığı etkiden kurtulmak amacıyla, yaklaşık 2 bin 400 metrelik hattın yer altına alınması kararlaştırıldı.

Bakan Uraloğlu, bu düzenleme ile hattın üzerindeki alanın sosyal faaliyetlere ve şehir yaşamına entegre edileceğini belirterek, “Hem şehrin içerisinde insanımızın rahatlıkla istasyona ulaşmasını hedefliyoruz hem de mümkün olduğu kadar hayatı bölmeyen bir yapı kurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

YOLCULUK SÜRESİ 6,5 SAATTEN 2 SAAT 15 DAKİKAYA İNECEK

Hattın Mersin ile Adana arasındaki bölümünün bu yılın sonunda tamamlanması ve önümüzdeki yılın ilk aylarında test süreçlerine başlanması hedefleniyor. Proje tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, mevcut ulaşım ağında yaklaşık 6,5 saat süren Mersin-Gaziantep yolculuğunun 2 saat 15 dakikaya düşmesi bekleniyor.