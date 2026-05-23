ABD'nin California eyaletindeki Garden Grove şehrinde bulunan GKN Aerospace havacılık fabrikasında meydana gelen kimyasal sızıntı, bölgede "eşi benzeri görülmemiş" bir patlama riski doğurdu. Kimyasal tanktaki arıza ve patlama tehdidi nedeniyle cuma günü jet hızıyla genişletilen tahliye emirleri; Garden Grove, Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park ve Westminster olmak üzere Orange County’deki 6 şehri ve on binlerce sakini kapsayacak şekilde büyütüldü.

Geceyi evlerinden uzakta, derin bir endişeyle geçiren bölge halkının aklında iki kritik soru var: Tahliye ne kadar sürecek ve yaşadığımız topluluk ne kadar güvenli?

"Bu iş bittiğinde her şey değişecek"

Bölge sakinlerinin bir kısmı yerel tahliye merkezlerine sığınırken, bir kısmı da akraba ve dostlarının yanına gitti. Kentteki Cypress Toplum Merkezi ile Garden Grove Spor ve Rekreasyon Merkezi'nin lobileri ve otoparkları, fabrikadan gelecek olumlu bir haberi bekleyen ailelerle dolup taştı.

Fabrikaya bir milden daha az bir mesafede yaşayan Jude Thomas, perşembe öğleden sonra itfaiyenin uyarısıyla evini ilk terk edenlerden biri. Cuma sabahı erkenden tekrar ayrılmak zorunda kalan Thomas, altı yıldır bu fabrikaya bu kadar yakın yaşamayı hiç sorun etmediğini ancak artık fikrinin değiştiğini söylüyor:

"Bu kriz bittiğinde her şey kesinlikle değişecek. Buradan taşınmayı ve başka bir yere gitmeyi ciddi şekilde düşüneceğiz."

"Baş ağrısı ve baş dönmesiyle kaçmaya çalıştık"

Kimyasal sızıntının boyutu, çevre sakinlerinin hissettiği fiziksel semptomlarla da gün yüzüne çıktı. Fabrikadan birkaç mil uzakta yaşayan 30 yaşındaki bar müdürü Miguel Loo, cuma sabaha karşı eve geldiğinde şiddetli bir baş ağrısı hissettiğini anlatıyor. Hafta sonundaki doğum günü öncesi ailesiyle alışveriş yaparken tahliye mesajı alan Loo, yaşadıkları kaosu şu sözlerle özetliyor:

"Eve döndüğümüzde arabaların yarısı gitmişti, kalanı da aynı anda kaçmaya çalışıyordu. Kayınvalidemin ilaçlarını, Fransız bulldog cinsi köpeğimiz 'Wednesday'in malzemelerini ve önemli evrakları alıp kaçarken bir yandan da baş dönmesi ve mide bulantısıyla boğuşuyordum."

Loo ve ailesi, resmi tatil (Memorial Day) hafta sonu olması nedeniyle otel fiyatlarının fırsatçılar tarafından fırlatılmasından da şikayetçi: "Normalde 60-70 dolar olan odalar şu an 200 ila 400 dolar arasında. Bu hafta sonu kazanacağım tüm para otele gidecek. Üstelik evimiz boş kaldı, hırsızların havadaki zehre aldırış etmeden evi soymasından korkuyoruz."

"Şu an ihtiyacım olan son şey evimin patlaması"

Stanton kentinde yaşayan 71 yaşındaki emekli otomotiv işçisi Leticia Rinker ise perşembe gününden beri havada gaz kokusu aldığını, ocak gözlerini kontrol edip eski bir tavayı çöpe attığını ancak cuma sabahı yürüyüşe çıktığında kokunun hala geçmediğini fark ettiğini söylüyor.

Tahliye merkezinde arabasının içinde iki pug cinsi köpeği ve kızının iki kedisiyle birlikte bekleyen Rinker, içerideki atmosferi şu şekilde aktardı:

"Herkes çok sakin, panik veya kaos yok. Yardım görevlileri bize lezzetli bir spagetti ikram etti. Ancak bu kadar uzun süreceğini tahmin etmediğim için hayvanlara mama almadığıma pişmanım. Akaryakıt fiyatları bu kadar yüksekken arabamla boş yere gezip benzin harcamak istemiyorum, sadece bekliyorum."

Rinker, bazı komşularının ve arkadaşlarının evlerini terk etmeyi reddettiğini de sözlerine ekledi. 30 yıldır aynı bölgede yaşayan ve daha önce hiç böyle bir şey yaşamadığını belirten yaşlı kadın, içini çekerek ekliyor: "Şu an ihtiyacım olan son şey evimin patlaması. Bunu düşünmemeye çalışıyorum çünkü evimi çok seviyorum."

"Bilgiler saat başı değişiyor"

Garden Grove Topluluk Hizmetleri Direktörü John Montanchez, cuma akşamı itibarıyla tahliye merkezine yaklaşık 250 kişinin giriş yaptığını açıkladı. Durumun ciddiyetini koruduğunu belirten Montanchez, "İnsanlar haklı olarak bilgi almak istiyor, ancak maalesef bilgiler saat başı değişiyor ve ayak uydurmak zor. Merkezde televizyonları açık tutuyoruz. Herkesin morali şimdilik iyi, sadece bir sonraki adımın ne olacağını merak ediyorlar" dedi. Yetkililer, tahliye emrinin ne kadar süreceği konusunda henüz net bir takvim açıklamadı.