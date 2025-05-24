Türkiye üzücü haberi İsveç Acil Durum Ajansına bağlı ekiplerde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan itfaiyeci tarafından yapılan açıklama ile duydu.

İtfaiyeci Kiril Hristov resmi hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili hizmet köpeğim Killian'ın öldüğünü inanılmaz derecede hüzünlü bir yürekle yazıyorum. O sadece meslektaşım değildi, ruhumdu, gölgemdi ve en iyi arkadaşımdı. 2023 yılında Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş depreminde enkaz altından 18 kişiyi kurtarmıştı." ifadelerini kullandı.

"HABERİ ALINCA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel haberi büyük bir üzüntüyle öğrendiğini açıkladı. Killian'ın Türkiye'de göçük altında 18 kişiyi kurtardığını hatırlatan Tezel, "Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan İsveç Acil Durum Ajansına bağlı Killian'ın da bulunduğu ekibe bir resepsiyon vermiştik. Fotoğrafı ofisimde duruyor, haberi alınca çok üzüldüm." dedi.