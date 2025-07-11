Depremin ardından ailesiyle birlikte Elazığ’a yerleşen Şevval, burada eğitimine Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu bünyesinde devam etti. Zorlu geçen süreçte annesi ve öğretmenlerinin desteğiyle sınavlara hazırlanan Şevval, babasına hayattayken verdiği “LGS’de birinci olma” sözünü yerine getirdi.

'BABAMA SÖZ VERMİŞTİM BAŞARDIM'

LGS 2025 sonuçlarını öğrendiğinde duygusal anlar yaşadığını belirten Şevval, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Babam vefat etmeden önce ona Türkiye birincisi olacağıma dair söz vermiştim. Bu beni çok motive etti. Sözümü tuttuğum için gururluyum. Onu da gururlandırdığımı düşünüyorum.”

Sınav hazırlık sürecinde disiplinli çalıştığını anlatan Şevval, birçok kaynaktan sorular çözdüğünü, okuma hızını geliştirdiğini ve stresle baş etmeyi öğrendiğini söyledi. Hedefinin yazılım mühendisi olmak olduğunu belirten başarılı öğrenci, öncelikle lise dönemini de aynı kararlılıkla tamamlamak istediğini dile getirdi.

'BAŞARI BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Anne Beyhan Kılınçer, kızının başarısından dolayı gururlu ve duygusal olduğunu belirtti. Hazırlık sürecinin hem akademik hem de psikolojik olarak zorlu geçtiğini ifade eden Kılınçer, “Rahmetli babası da eminim onunla gurur duyuyor. Bu başarısı bizim için çok değerli. Çok mutluyuz.” dedi.

Şevval’in okul müdürü Ahmet Üşen de öğrencilerinin başarısının tesadüf olmadığını vurgulayarak, “Şevval çok disiplinli bir öğrenci. Sonuçtan çok, ne yapması gerektiğine odaklandı. Kendine güveni tamdı ve bu da başarıyı getirdi.” ifadelerini kullandı.