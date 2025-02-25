Malatya'da yıkılan Hakim Bey Apartmanı'nda, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi formasını giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan’ın da aralarında bulunduğu 78 kişi hayatını kaybetti. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın altıncı duruşmasına, depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma sırasında, 2020 Elazığ depreminde Malatya'da hasar tespit çalışmalarına katılan Cansel Özbey, tanık olarak dinlendi. Özbey, 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli deprem sonrası Malatya'da yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özbey, Hakim Bey Apartmanı ile ilgili hatırladığı bir detay bulunmadığını belirterek, yapılan çalışmaların yalnızca genel bir tarama olduğunu ve hasar tespitlerinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yüklendiğini söyledi.

"Eksikler Giderilmelidir"

Müşteki avukatı Kerem Kaptanoğlu, davanın üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, süreçle ilgili eksikliklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti. Kaptanoğlu, özellikle Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün mahkemeye henüz gereken evrakları göndermediğini vurgulayarak, kurum hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Mahkeme, İl Müdürlüğü'nden istenen belgelerin gönderilmemesi nedeniyle tekit yazılmasına karar verdi ve cevapsız kalması halinde suç duyurusunda bulunulacağını belirtti. Mahkeme, davayı 6 Mayıs’a erteledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Suç Duyurusu Planı

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan avukat Kerem Kaptanoğlu, mahkemeye ilettikleri taleplerin yerine getirilmediği için, 2020 Elazığ depremi sırasında görev yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Kaptanoğlu, 2020’de yapılan usulsüzlükleri ve bina ile ilgili evrakların kaybolduğunu savunarak, Mahkeme'nin doğru bir karar verebilmesi için eksiklerin tamamlanması gerektiğini söyledi.

Yunus Öner: "Kız Kardeşim Gülen'in Dilekçesi İçin Resmi Olarak 'Yok' Dediler"

Bina sakinlerinden Yunus Öner, kız kardeşi Gülen’in depremden önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe yazdığını ancak dilekçenin kaybolduğunu ve resmi olarak “yok” dendiğini söyledi. Öner, dilekçenin daha sonra bulunduğunu ancak ıslak imzasına ulaşamadıklarını belirterek, binadaki hasarların doğru tespit edilmemesinin büyük bir ihmale yol açtığını vurguladı.

Meliha Aydoğan: "Birileri Hesap Vermeli"

Depremde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan’ın annesi Meliha Aydoğan da mahkeme sonrası duygusal bir açıklama yaptı. Aydoğan, kızının bir gecede hayatını kaybettiğini belirterek, binanın 6-7 saniyede yıkıldığını ve bunun şüphe uyandırıcı olduğunu söyledi. Aydoğan, "Birileri suçlu, hesap vermeli" diyerek, adaletin sağlanmasını istedi