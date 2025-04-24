Daha önce 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremleri günler öncesinden tahmin ederek gündeme gelen Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, bu kez İstanbul'la ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Hoogerbeets, Marmara Denizi'nde yaşanan 6.2 şiddetindeki depremin ardından tarih vermese de bölgede 7.0 ila 7.6 büyüklüğünde yeni depremlerin olabileceği uyarısında bulundu.

"MARMARA 7.6'YA KADAR DEPREM ÜRETEBİLİR"

Hoogerbeets, sosyal medya hesabından 23 Nisan'da yaptığı paylaşımda İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin batısında gerçekleşen Mw 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi'ndeki 12 km derinlikte oluştu. Bu bölge, tarihsel olarak 7.0 ila 7.6 büyüklüğünde depremler üretme potansiyeline sahiptir. 1509 ve 1766 yıllarında meydana gelen depremler bunun geçmişteki örnekleridir."

Hoogerbeets ayrıca bu depremin artçı sarsıntılarla devam edebileceği konusunda da uyarılarda bulundu.

'BİLİMSEL TEMELDEN YOKSUN' DENİYOR

Öte yandan depremleri 'gökbilimle' tahmin ettiğini öne süren Hoogerbeets'in yöntemleri, bilim camiasında "bilimsel temelden yoksun" olarak değerlendiriliyor. Buna rağmen Hoogerbeets'in sosyal medyada oldukça büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor.

Hoogerbeets; deprem tahminlerinde gezegen hizalanmaları ve gök cisimlerinin yerçekimsel etkilerine göre yapması. Klasik jeolojik yöntemlerinden farklı olarak Hoogerbeets, "Solar System Geometry Survey" (SSGEOS) adını verdiği sistemi kullanarak dünya üzerindeki potansiyel sismik aktiviteleri öngörmeye çalışıyor.

Bu yaklaşım bilim dünyasında genel olarak eleştirilse de özellikle 6 Şubat depremi öncesinde yaptığı paylaşımın isabetli olması nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. 3 Şubat 2023'te yaptığı bir uyarıda, "Er ya da geç Güney-Orta Türkiye'de 7.5 büyüklüğünde bir deprem olacaktır" demişti.