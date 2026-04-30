TEM Otoyolu’nun İzmit kesiminde meydana gelen kaza, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde, otoyolun sol şeridinde seyir halindeki TIR’ların birbirine çarpmasıyla gerçekleşti. Henüz sürücülerinin kimlikleri ve araç plakaları belirlenemeyen 6 ağır tonajlı TIR ardı ardına çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından TEM Otoyolu’nun Ankara yönü yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapandı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekipler, güvenlik önlemleri eşliğinde önce sağ şeritteki trafiği kontrollü şekilde yeniden açtı. Sol şeritte bulunan kazaya karışan TIR’ların kaldırılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Öte yandan kazanın yol açtığı yoğun trafik dronla görüntülenirken, oluşan araç kuyruğunun kilometrelerce uzadığı görüldü.