Yüzer rüzgar türbinleri, sabit temelli türbinlerin kurulamadığı derin deniz bölgelerinde enerji üretmek için geliştirildi. Türbinler, deniz tabanına yerleştirilen dev beton bloklara çelik zincirler ve halatlarla bağlanarak güçlü dalga ve rüzgarlara karşı dengede tutuluyor.

DAHA DERİN DENİZLERDE ELEKTRİK ÜRETECEK

Bu sistem sayesinde rüzgar türbinleri, kıyıya yakın sığ alanlarla sınırlı kalmadan daha derin sulara kurulabiliyor. Derin denizlerde rüzgarın daha güçlü ve daha istikrarlı esmesi, elektrik üretiminin de artmasını sağlıyor.

Yaklaşık 6 ton ağırlığındaki beton bloklar ise kazık çakılmasına gerek kalmadan ağırlıklarıyla türbinleri sabitliyor. Böylece bazı bölgelerde deniz tabanına yapılan müdahale de azaltılmış oluyor.

TEMİZ ENERJİ HEDEFİNİN PARÇASI

İngiltere, açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesini artırmak için yüzer türbin teknolojisine önemli yatırımlar yapıyor. Uzmanlara göre bu sistem, gelecekte daha derin denizlerde çok daha fazla rüzgar santralinin kurulmasının önünü açacak.

Deniz tabanına bırakılan beton bloklar ilk bakışta çevre için olumsuz bir uygulama gibi görünse de, amaç fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak yenilenebilir enerji üretimini daha geniş alanlara yaymak. Bu nedenle sistem, açık deniz rüzgâr projelerinin en kritik bileşenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.