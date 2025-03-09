Kaliforniya merkezli Choshiya Honten Ltd'nin ürettiği altı farklı Japon turşusu, botulizme neden olabilecek Clostridium botulinum bakterisi riski nedeniyle geri çağrıldı. FDA, ürünlerin uygun saklama uyarısı içermediğini belirterek, tüketicilere bu sebzeleri yememeleri ve imha etmeleri çağrısında bulundu.

TURŞULARDA BAKTERİ RİSKİ ÇIKTI

Benzer şekilde Trader Joe’s, Costco ve Walmart dahil birçok büyük mağazada satılan konserve ton balıkları da üretim hatası nedeniyle geri çağrıldı. Tri-Union Seafoods, kutuların sızdırma riski taşıdığını ve botulizm tehlikesi yarattığını açıkladı.

TIBBİ YARDIM ALIN

Yetkililer, etkilenen tüm ürünlerin iade edilmesi ya da atılması gerektiğini belirtti ve botulizm belirtileri gösterenlerin derhal tıbbi yardım almasını önerdi.