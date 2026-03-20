İran'ın dünya enerji piyasalarını ve sivil altyapıyı hedef alan son saldırılarının ardından; İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Japonya küresel tedarik zincirini kurtarmak için bir araya geldi.

Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan yüzlerce ticari gemiyi tahliye etmek ve artan enerji fiyatlarını durdurmak amacıyla hem askeri hem de diplomatik yeni bir uluslararası koalisyon duyuruldu.

İran'ın Katar ve Suudi Arabistan'daki kritik enerji santrallerine yönelik saldırıları, küresel piyasalarda adeta deprem etkisi yarattı.

Saldırılar nedeniyle ülkenin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ihracat kapasitesi anında %17 oranında düştü. Bunun yıllık maliyetinin 20 milyar dolar (yaklaşık 1,6 trilyon rupi) gelir kaybına yol açması bekleniyor.

Aralarında Hindistan'ın da bulunduğu birçok ülkeye ait yüzlerce dev petrol tankeri, güvenlik endişesiyle Hürmüz Boğazı'nın hemen dışında mahsur kalmış durumda. Bu tıkanıklık, küresel çapta benzin ve dizel fiyatlarını doğrudan tüketiciyi vuracak şekilde yukarı çekiyor.

6 ÜLKEDEN 'ASKERİ ve DİPLOMESİ' KALKANI

İran'ın eylemlerini "uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdit" olarak nitelendiren İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Japonya ortak bir kınama yayımladı.

Sivil altyapıya yönelik saldırıların derhal durdurulmasını talep eden koalisyon, Hürmüz Boğazı gibi hayati deniz yollarında askeri işbirliğini artırma kararı aldı. Bu hamle, bölgedeki ticari gemilere yönelik insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarını havadan ve denizden engellemeyi hedefliyor.

EKONOMİK KARŞI HAMLE: ÜRETİMİ ARTIRMA PLANI

İttifakın planı sadece askeri güvenlik sağlamakla sınırlı değil. Enerji fiyatlarındaki paniği dindirmek ve piyasa istikrarını yeniden sağlamak için koalisyon ülkeleri, diğer petrol üreticisi ülkelerle acil diplomatik temaslara başladı. Amaç, İran'ın yarattığı arz açığını kapatmak için küresel petrol ve doğalgaz üretimini hızla artırmak.

6 ülkeden oluşan bu koalisyon Tahran'a net bir mesaj veriyor: Sivil altyapıya ve ticari rotalara yönelik saldırılar durmazsa, bu durum sadece bölgeyi değil, dünyanın en savunmasız kesimlerini de açlık ve enflasyonla vuracak; buna askeri ve ekonomik tüm araçlarla karşılık verilecek.